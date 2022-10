Warszawski hotel z prestiżową nagrodą

World Travel Awards, czyli jedne z najbardziej prestiżowych nagród hotelarskich rozdane! Tytuł jest uznawany na całym świecie jako najwyższy znak jakości w branży. Wśród laureatów znalazł się Crowne Plaza Warsaw – The HUB, który zwyciężył w kategorii Poland’s Leading Conference Hotel 2022 – najlepszego konferencyjnego hotelu w Polsce

Pieczątka jakości we wszystkich kluczowych sektorach branży hotelarskiej i turystycznej – tak specjaliści nazywają wręczaną już od 1993 nagrodę World Travel Awards. Tytuł, który ma na celu wyróżnienie najciekawszych i najlepszych hoteli oraz marek związanych z obszarem podróżniczym, jest niezwykle ceniony wśród profesjonalistów na całym świecie.

Crowne Plaza Warsaw - The HUB najlepszym hotelem konferencyjnym w Polsce

Obiekt zlokalizowany na Rondzie Daszyńskiego w Warszawie, w swojej kategorii konkurował z siedmioma hotelami z całej Polski – w tym z Wrocławia, Karpacza, Janowa Podlaskiego oraz stolicy. Został nagrodzony nie tylko za najwyższy poziom obsługi i nowoczesne zaplecze technologiczne, ale także za unikalny wystrój wnętrz, gdzie żywe drewno i jasne oświetlenie tworzą jedyny w swoim rodzaju, klasyczny i spokojny klimat.

To ogromny zaszczyt, że już po niespełna dwóch latach od otwarcia hotelu otrzymujemy tę prestiżową, cenioną na całym świecie nagrodę – mówi Marcin Szymfel, dyrektor generalny Crowne Plaza Warsaw – The HUB. – Jest to tym bardziej wartościowe biorąc pod uwagę moment, w którym obiekt rozpoczął swoją działalność. Był to w zasadzie sam szczyt kryzysu pandemicznego, który w znacznym stopniu wpłynął na całą branżę hotelarską. Wyróżnienie jest dla nas cenne także z tego względu, że zadecydowali o nim goście hotelowi w bezpośrednim głosowaniu. Traktujemy to jako ogromny dowód zaufania oraz motywację do dalszego rozwoju naszej oferty – przekonuje Marcin Szymfel.

Nagrodzona przestrzeń konferencyjna oferuje ponad 1400 metrów kwadratowych elastycznego obszaru, modulowanego w zależności od oczekiwań. Centrum konferencyjne może pomieścić 700 osób, oferując przy tym 30 sal, które mogą być wykorzystane do indywidualnych spotkań, sesji wyjazdowych, kameralnych bankietów czy szkoleń. To także sala balowa, gdzie regularnie odbywają się m.in. gale, imprezy masowe czy kongresy. O dużym zainteresowaniu przestrzenią świadczy fakt, że tylko od początku funkcjonowania hotelu, czyli listopada 2020 roku zorganizowano już ok. 1000 eventów.

Crowne Plaza Warsaw – The HUB / autor: mat. prasowe

Crowne Plaza Warsaw – The HUB to czterogwiazdkowy hotel w sercu dynamicznie rozwijającej się dzielnicy biznesowej w centrum Warszawy przy Rondzie Daszyńskiego. Obiekt oferuje 212 eleganckich pokoi i apartamentów z nowoczesnym designem i niezbędnymi dla współczesnych podróżujących udogodnieniami. Na gości czekają również restauracja Nova Wola z kuchnią polską w nowoczesnym wydaniu, Signature Bar w lobby hotelowym, znajdujący się na 21. piętrze, podniebny skybar – The Roof, kameralna siłownia czynna siedem dni w tygodniu oraz sauna. Zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych obiektów korporacyjnych oraz przestrzeni handlowych, hotel Crowne Plaza Warsaw – The HUB oferuje również stylowe centrum konferencyjne – ponad 1400 m2 powierzchni, 30 funkcjonalnych sal, od kameralnych boardroom’ów po przestronną salę balową z dostępem do światła dziennego i nowoczesnym sprzętem audiowizualnym.

mat. prasowe, mw