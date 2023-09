Pochodzący z Polski matematyk z prestiżową nagrodą

Pochodzący z Polski matematyk prof. Artur Ekert z Oksfordu został doceniony Nagrodą Milnera przez brytyjskie Royal Society

Badacz ten to jeden z twórców nowej dziedziny wiedzy - kryptografii kwantowej.

Nagrodę dla profesora Ekierta - na rok 2024 - przyznano za „pionierski wkład w komunikację i obliczenia kwantowe, które przekształciły dziedzinę nauk o informacji kwantowej z niszowej aktywności akademickiej w przedsięwzięcie o istotnym dla przemysłu znaczeniu” - poinformował Uniwersytet Oksfordzki.

Doroczna Nagroda Milnera (oficjalnie Milner Award and Lecture) jest przyznawana od 2012 r. przez Royal Society, londyńskie towarzystwo naukowe, za „wybitne osiągnięcia z zakresu informatyki dokonane przez europejskiego badacza”.

Profesor Ekert cytowany na stronie Instytutu Matematycznego w Oksfordzie skomentował:

Odkrywanie związków między kryptografią a podstawami teorii kwantowej było fascynującą podróżą. To bardzo satysfakcjonujące widzieć, że moja praca została doceniona. Teoria kwantowa niewątpliwie otworzyła liczne nowatorskie drogi, by lepiej zrozumieć i wykorzystywać naturę, w tym informacje. Z niecierpliwością czekam na to, co przyniesie przyszłość.