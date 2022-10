Jacek Siewiera nowym szefem BBN

Jacek Siewiera - oficer, lekarz, prawnik, twórca Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej WIM, a ostatnio minister w Kancelarii Prezydenta - został w poniedziałek powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zastępując na tym stanowisku Pawła Solocha.

Jacek Siewiera ministrem w KPRP został w czerwcu tego roku. Wcześniej pełnił zawodową służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym w stopniu majora. W trakcie służby utworzył Oddział Kliniczny Medycyny Hiperbarycznej WIM - pierwszy w Polsce wojskowy ośrodek kliniczny dedykowany leczeniu personelu podwodnego oraz latającego Sił Zbrojnych.

Prezydent Duda, powołując w czerwcu Siewierę na prezydenckiego ministra, podkreślał, że darzy go wielkim szacunkiem i sympatią, ponieważ jest osobą nietuzinkową i wszechstronnie przygotowaną do zajmowania się różnymi dziedzinami. Prezydent zwracał wówczas uwagę na szerokie kompetencje Siewiery, który jest lekarzem specjalizującym się w medycynie ratunkowej i hiperbarycznej, doktorem nauk medycznych, prawnikiem, a także specjalistą z zakresu strategii i innowacji.

Jacek Siewiera urodził się w 1984 r. we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Obronił rozprawę doktorską w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii oraz autorem pierwszego w Polsce podręcznika poświęconego ograniczeniom technologii podtrzymującej życie zatytułowanego „Terapia daremna dla lekarzy i prawników”. Ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Oksfordzkim w dziedzinie „Strategii i Innowacji” - czytamy w biogramie Siewiery opublikowanym na stronie prezydenckiej kancelarii.

Siewiera dwukrotnie został odznaczony przez prezydenta Krzyżem Zasługi za Dzielność. W 2019 r. otrzymał go za uratowanie ludzkiego życia w przeprowadzonej w komorze hiperbarycznej wielogodzinnej operacji, podczas której zaryzykował własnym życiem.

Prezydent Duda, wręczając wówczas odznaczenie, mówił: „Pana doktora odznaczyłem dzisiaj krzyżem za dzielność; za coś, co miało miejsce prawdopodobnie pierwszy raz w dziejach światowej medycyny; za coś, co miało fundamentalne znaczenie nie tylko dlatego, że uratowało życie pacjentowi, pilotowi (…) ale przede wszystkim dlatego, że pan doktor porucznik Jacek Siewiera zaryzykował własne życie, by uratować pacjenta, żołnierza”.

Jak wyjaśniał prezydent, „lekarz z pełną świadomością ogromnego ryzyka, (…) spędził z chorym w komorze hiperbarycznej przy ciśnieniu na poziomie 18 metrów zanurzenia, prawie pięć godzin”. „Tam miała miejsce sytuacja absolutnie ekstremalna, u chorego po czwartej godzinie wystąpiła niewydolność oddechowo-krążeniowa. Lekarz zdjął swój aparat oddechowy, de facto przerwał dekompresję, po to, by ratować pacjentowi życie” – wskazał Andrzej Duda.

W roku 2020 prezydent po raz drugi odznaczył Siewierę Krzyżem Zasługi za Dzielność - za kierowanie Polską Wojskowo–Cywilną Misją Medyczną w Lombardii w trakcie pandemii COVID–19. Siewiera był również Dowódcą Polskiej Wojskowej Misji Medycznej do USA; w kwietniu 2020 r., w okresie nasilenia epidemii COVID-19, misja przebywała w Chicago. Obie misje miały na celu wymianę doświadczeń dotyczących form i sposobów organizacji krajowego systemu ochrony zdrowia pod kątem skuteczności walki z epidemią.

W trakcie wizyty w Białym Domu Jacek Siewiera otrzymał oficjalne podziękowania od prezydenta Stanów Zjednoczonych za wkład polskich medyków w zwalczanie pandemii SARS CoV2 w USA i został odznaczony amerykańskim Wojskowym Medalem Zasługi Stanu Illinois.

Siewiera jest autorem m.in. pierwszych zaprojektowanych w Polsce modułowych szpitali. W 2012 r. został odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego, jest też laureatem Portretów Polskiej Medycyny. Od czasów studenckich jest autorem publikacji z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, a także założycielem Centrum Ratownictwa.

PAP/RO