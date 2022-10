Spadki na rynku ropy! Potężna przecena od szczytu notowań

Ropa Brent tanieje we wtorek o ok. 2 proc., do 94,3 dol. za baryłkę. Również amerykańska ropa WTI traci we wtorek ok. 2 proc. i kosztuje nieco ponad 89 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI była wyceniana na 92,8 dolarów. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

PAP/kp