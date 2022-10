Soboń: możliwe przedłużenie tarczy

Decyzję w sprawie tarczy antyinflacyjnej rząd podejmie na przełomie października i listopada br, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń, Nie wykluczył, że tarcza zostanie przedłużona na kolejny kwartał

Podkreślił, że decyzje w sprawie tarczy podejmowane są w odstępach kwartalnych.

Robimy to w odcinkach kwartalnych i przed nami pewnie za chwilę decyzja, ja jej nie przesądzam, o kontynuacji obniżek w postaci VAT-u, akcyzy i podatku od sprzedaży detalicznej dla przede wszystkim gazu, energii i paliwa, żywności i nawozów - powiedział Soboń w radiowej Jedynce. - Zrobimy to ponownie na okres kwartalny, z jednego prostego powodu, tzn. to jest uszczuplenie dochodów budżetu państwa na samym VAT o 2,4 mld zł każdego miesiąca i 200 mln zł na akcyzie, więc musimy to robić ostrożnie, patrząc na skutki tych decyzji - dodał.