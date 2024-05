Tusk o finansach "żelaznej kopuły": Mało mnie interesuje

Mało mnie interesuje, kto wyda więcej pieniędzy i kto da więcej sprzętu na tarczę. Czy to jest Tarcza Wschód na granicy, czy to jest żelazna kopuła nad Europą - powiedział w czwartek premier Donald Tusk w TVP Info.

Premier zdecydował pożyczyć od Europejskiego Banku Rozwoju 300 mln euro na tzw. - jak to stwierdził prezydent - „niemiecki projekt biznesowy”.

Szef rządu w czwartek w TVP Info stwierdził też, że wojna spowodowała, że w Europie wszyscy, nawet „ci najbardziej egoistyczni”, zrozumieli, że Europa wobec zagrożenia rosyjskiego musi być zjednoczona.

To wymaga i koordynacji na szczeblu politycznym, tzn. uznajemy, że tarcza ma być nad Europą, a nie, że Niemcy mają swoją, Francuzi swoją. I także wspólnych inwestycji, jeśli chodzi o przemysł obronny. Mało mnie interesuje, kto wyda więcej pieniędzy i kto da więcej sprzętu na tarczę. Czy to jest Tarcza Wschód na granicy, czy to jest żelazna kopuła nad Europą. Czy to będą niemieckie pieniądze, francuskie instalacje, polska myśl technologiczna, amerykańskie wsparcie. Wszystko jest na stole, wszystko trzeba umieć skoordynować” - powiedział szef rządu.