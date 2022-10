Grupa Azoty rozszerza ofertę materiałów do druku 3D o filamenty z recyklingu

Nowa linia produktowa Tarfuse® rPLA to filamenty powstające z granulatu będącego w 100 proc. recyklatem przemysłowym, powstającym w wyniku ponownego wykorzystania strumienia odpadów resztkowych. Wprowadzona linia jest odpowiedzią Grupy Azoty na proekologiczne oczekiwania użytkowników druku 3D

Grupa Azoty rozpoczęła komercyjną sprzedaż produktów do technologii FDM pod marką Tarfuse® w marcu 2020 roku. Podstawowym surowcem do produkcji wprowadzonej w 2020 roku linii filamentów jest produkowany w Grupie Azoty S.A. wysokiej jakości poliamid 6 i jego modyfikowane odmiany. Co istotne, wprowadzona linia filamentów z recyklingu swoimi właściwościami mechanicznymi i użytkowymi nie odbiega od podstawowej linii Tarfuse®.

Produkty przeznaczone dla druku 3D powstają w Centrum Materiałów do Druku 3D Grupy Azoty, zlokalizowanym w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Tarnowie.

W Grupie Azoty konsekwentnie modyfikujemy nasze portfolio produktowe, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Stale poszukujemy rozwiązań, dzięki którym możemy wprowadzać produkty odpowiadające m.in. na wyzwania jakie stawia przed nami gospodarka o obiegu zamkniętym. Nowa linia filamentów powstających z granulatu, który jest w 100 proc. recyklatem przemysłowym to doskonały przykład tego, w jaki sposób wdrażamy GOZ w naszych technologiach – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

oferta filamentów / autor: Grupa Azoty

Tarfuseâ rPLA charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną, elastycznością oraz doskonałą przyczepnością międzywarstwową, a także niskim skurczem liniowym. Polilaktyd (PLA) to polimer należący do poliestrów alifatycznych, otrzymywany z surowców odnawialnych. PLA jest w pełni biodegradowalny, co oznacza, że ulega rozkładowi w środowisku naturalnym w obecności mikroorganizmów. Po zakończeniu procesu biodegradacji pozostają tylko naturalne i nieszkodliwe substancje, takie jak woda, CO2 i materia organiczna. Oprócz kompostowania PLA poddaje się również recyklingowi mechanicznemu i chemicznemu.

Wprowadzona linia z recyklatu to już kolejna modyfikacja pierwotnej linii Tarfuse®. Dostrzegamy, że coraz większa liczba naszych klientów zwraca uwagę już nie tylko na jakość produktów, ale również na sposób ich wytworzenia i kwestie wpływu na środowisko. Mamy technologie i doświadczenie, które pozwalają nam odpowiedzieć na wszystkie te wymagania – mówi Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Tylko w ostatnim czasie Grupa Azoty wprowadziła do portfolio dla druku 3D linię Tarfuse® envi, czyli filamenty biodegradowalne i ekologiczne, które dzięki swojej budowie ulegają procesowi szybkiej biodegradacji. Receptura Tarfuseâ envi 1 została opracowana z myślą o ochronie środowiska – podczas degradacji wydziela mniej CO2 do atmosfery.

Grupa Azoty

