Szefowa KE: Putin zmusił ludzi do głosowania pod lufami karabinów

Bezprawna aneksja czterech ukraińskich regionów przez Rosję to nowe wyzwanie rzucone ładowi międzynarodowemu - powiedziała w środę podczas spotkania z unijnymi ambasadorami w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

Bezprawna aneksja czterech ukraińskich regionów przez Rosję przenosi wyzwanie rzucone systemowi międzynarodowemu na nowy poziom. Putin zagarnął suwerenną ukraińską ziemię niesprowokowanym aktem agresji. Zmusił ludzi do głosowania pod lufami karabinów. Zagroził nawet użyciem broni jądrowej, jeśli Ukraińcy odzyskają należącą do nich ziemię. Niepokoi to nie tylko sąsiadów Rosji. To atak na całą Kartę Narodów Zjednoczonych - oświadczyła szefowa KE.

Putin zapytał nawet w swoim przemówieniu o aneksji: +Kto kiedykolwiek zgodził się na światowy porządek oparty na zasadach?. Cóż, Rosjanie na pewno to zrobili. Zrobili to, kiedy podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych, tak jak wszystkie inne narody świata. I kiedy negocjowali Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z Helsinek. Globalny ład oparty na zasadach (…) to najlepsze antidotum na wieczną niestabilność na wszystkich kontynentach. Wszystkie narody na świecie to widzą - dodała von der Leyen.