"Epidemia Tuskozy". Chorzy na raka odsyłani do domu!

Alert w służbie zdrowia. Chorzy na raka są odsyłani do domów, szpitale nie mają pieniędzy na ich leczenie.

Naczelna Izba Lekarska alarmuje, że placówki z powodu wyczerpania limitów finansowych i kredytów, nie są w stanie przyjąć ani jednego pacjenta więcej. Wielkie liczby długu rządu Donalda Tuska zaczynają dotykać zwykłych obywateli.

Najtrudniejsza sytuacja jest w szpitalach w województwie pomorskim.

Znów nie ma pieniędzy

Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej Jakub Kosikowski podkreśla, że sygnały o ograniczeniach leczenia napływają z całego kraju.

Niektóre szpitale zaczęły limitować nawet świadczenia, które dotychczas nie były objęte limitami, ponieważ nie mają już możliwości kredytowania leczenia. Skoro NFZ od kilku miesięcy nie płaci, szpitale same zaczęły nakładać limity. Nie są w stanie dłużej kredytować leczenia - wyjaśnia Kosikowski.

Zakaz przyjmowania pacjentów!

Ograniczenia często wprowadzane są nieformalnie. Przykładem jest zakaz przyjmowania nowych pacjentów do leczenia w programie lekowym reumatoidalnego zapalenia stawów. Nowi pacjenci słyszą, że nie rozpoczną leczenia przed nowym rokiem, ponieważ nie ma na to środków.

Mateusz Morawiecki apeluje

Były premier informuje, że zamiast reform, mamy do czynienia z propagandą, „zamiast zmian w służbie zdrowia, narastający chaos”. Jak dodaje, „dług Tuska to dziś Twój rachunek w aptece, Twoje oczekiwania w kolejce do lekarza, gdzie możesz zostać już dziś nieprzyjęty”.

🚨⚠️Ogłaszam alert w służbie zdrowia🏥! Sytuacja jest dramatyczna - odwoływane zabiegi, chorzy na raka bez pomocy, gigantyczne kolejki. Długi sektora są olbrzymie i - rosną! To problem każdego z nas, bo zdrowie i życie Polaków jest zagrożone przez partaczy z KO - alarmuje na platformie X były premier Mateusz Morawiecki

X, PAP, JB