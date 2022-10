Morawiecki: Dla podmiotów wrażliwych i samorządowych taniej nawet za całość

Podmioty wrażliwe i samorządy będą mogły korzystać z obniżonej, sztywnej taryfy na prąd do 100 proc. zużycia energii elektrycznej - poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki

Na skutek naszej presji Unia Europejska odchodzi od sztywnego założenia, że musi być ta taryfa obniżona, nazywamy ją taryfą „C” tylko do poziomu 80 proc. zużycia. Mogę dziś powiedzieć, że według wszelkiego prawdopodobieństwa, informacji których mamy, nie będziemy stosować tego limitu. Komisja Europejska narzuciła taki limit 80 proc., ale my go znosimy. W to miejsce wejdzie wymóg przedstawienia planu oszczędności - powiedział premier.