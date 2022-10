Kiedy spadnie inflacja? Jest deklaracja Sobonia

Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to inflacja w przyszłym roku będzie już wyraźnie niższa - ocenił w środę wiceminister finansów Artur Soboń. Mamy dzisiaj presję inflacyjną na całym świecie, także w całej Europie - dodał.

Wiceminister Soboń w Programie 1 Polskiego Radia był pytany o to, ile może wynieść inflacja na koniec października br. Według GUS, we wrześniu tego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2 proc. w stosunku rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,6 proc.

„Mamy dzisiaj presję inflacyjną na całym świecie, także w całej Europie. Można się spodziewać, że te czynniki, które tę presję powodują, czyli przede wszystkim wzrost cen energii i żywności, one nie zmieniły się, to znaczy, ta presja cały czas jest. Do tego dochodzi oczywiście presja na wzrost wynagrodzeń” - tłumaczył Soboń. Jak dodał, „to powoduje, że ta inflacja jest wciąż bardzo, bardzo wysoka”.