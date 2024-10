Rok 2025 będzie ciężki! "Szczyt inflacji"

Inflacja w najbliższych miesiącach pozostanie blisko 5 proc., a z początkiem 2025 r. może dalej rosnąć; osiągnie szczyt na przełomie pierwszych dwóch kwartałów 2025 r. w wysokości ok. 6 proc. - ocenili ekonomiści Banku ING, odnosząc się do wtorkowych danych GUS.

We wtorek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły r/r o 4,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc.

„Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach inflacja pozostanie blisko 5 proc. r/r, a z początkiem 2025 możemy być świadkami dalszego jej wzrostu” - podkreślili analitycy ING Rafał Benecki i Adam Antoniak. Według nich inflacja ma osiągnąć szczyt na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku na poziomie ok. 6 proc. r/r.

„Ceny towarów wzrosły w ubiegłym miesiącu o 3,8 proc. r/r, a usług o 6 proc. r/r, wobec odpowiednio 3,6 proc. r/r i 6,2 proc. r/r w sierpniu” - poinformowali. Według nich do wzrostu inflacji względem sierpnia (o 0,1 proc.) przyczyniły się w największym stopniu ceny żywności (0,2 pkt. proc.), energii (0,1 pkt. proc.) i wzrost inflacji bazowej (ok. 0,3 pkt. proc.), który napędzany był wyższymi cenami w kategorii zdrowie. Przedstawiciele ING szacują, że inflacja bazowa wyniosła we wrześniu 4,3 proc. (w porównaniu do 3,7 proc. w sierpniu).

„Wzrost rocznego wskaźnika inflacji bazowej był także związany z efektem niskiej bazy, spowodowanym +nienaturalnymi+ spadkami cen z września 2023” - ocenili.

Wyjaśnili, że przed rokiem inflacja obniżyła się o 0,1 proc. m/m w związku z wprowadzeniem nowej listy leków refundowanych, która rozszerzyła katalog darmowych leków, z tego powodu roczne tempo wzrostu cen w kategorii zdrowie podniosło się we wrześniu br. do 6,1 proc. z 2,7 proc. w sierpniu.

Co podrożało?

„W tym roku mieliśmy do czynienia z bardziej typowym dla września wzrostem cen bazowych względem poprzedniego miesiąca (ok. 0,4 proc. m/m)” - wskazali. W ujęciu miesięcznym - jak przekazali analitycy - wyraźnie podrożały usługi telekomunikacyjne i usługi związane z rekreacją i sportem.

Ekonomiści ING przypomnieli, że dyskusja w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) na temat łagodzenia polityki pieniężnej ma rozpocząć się na marcowym posiedzeniu i po zapoznaniu się członków Rady z projekcją makroekonomiczną.

Według nich pierwsze cięcie stóp nastąpi w drugim kwartale 2025 r. a na przestrzeni przyszłego roku stopy Narodowego Banku Polskiego (NBP) zostaną obniżone łącznie o 100 pb. Według Beneckiego i Antoniaka czynnikiem, który może ograniczać przestrzeń do obniżek stóp jest uporczywa inflacja bazowa, która pozostanie w najbliższych miesiącach powyżej 4 proc. r/r. „Projekcje NBP wskazują na jej wyższy przebieg niż projekcje banków centralnych w Czechach i na Węgrzech” - zauważyli ekonomiści.

