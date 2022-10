10 nowych stacji Orlenu na Słowacji

Grupa PKN Orlen otworzyła 10 nowych stacji paliw na Słowacji i z 36 obiektami znalazła się wśród 5 największych sieci na tym rynku, podała spółka. Nowe stacje samoobsługowe zostały uruchomione m.in. w Bratysławie i Koszycach

Po uruchomieniu kolejnych planowanych obiektów koncern będzie dysponować ponad 90 stacjami i wejdzie do grona 3 największych sieci w tym kraju.

Łącznie na rynkach zagranicznych Grupa Orlen posiada blisko 1 100 stacji. Zgodnie z założeniami strategii Orlen2030, koncern zamierza zwiększyć udział stacji zagranicznych w sieci z 37% do 45%.

Zgodnie ze strategią koncernu, konsekwentnie wzmacniamy naszą pozycję na rynkach zagranicznych. Skutecznie wykorzystujemy doświadczenie zdobyte w ekspansji międzynarodowej przy dynamicznym rozwoju sieci na rynku słowackim. W ciągu 3 lat udało nam się zbudować silną i rozpoznawalną markę. Dostrzegamy duży potencjał tego rynku i co istotne jesteśmy na nim również silnie obecni ze sprzedażą hurtową, co uzupełnia nasz łańcuch wartości - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Nowe, samoobsługowe stacje pod marką Orlen powstały w ramach rebrandingu 10 stacji z pakietu 25 przejętych przez Grupę Orlen od lokalnej sieci. Proces rebrandingu wszystkich stacji z tego pakietu planowany jest do końca 2022 roku. Nowe stacje oferują paliwa Efecta i są w pełni zautomatyzowane. Łącznie na rynku słowackim Grupa Orlen prowadzi 14 stacji w formacie samoobsługowym, uzupełniających ofertę 22 obiektów prowadzących sprzedaż pozapaliwową, wynika z materiału.

Grupa Orlen działa na rynku słowackim od 2019 r., kiedy to spółka otworzyła w tym kraju swoją pierwszą stację paliw. Do końca 2022 roku sieć będzie liczyła 50 obiektów, natomiast w ramach realizacji środków zaradczych po połączeniu z Grupą Lotos, koncern przejmie od MOL 41 dodatkowych stacji. Obecnie Grupa Orlen posiada również ok. 15% udział w hurtowym rynku paliw na Słowacji.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Czytaj też: PKN ORLEN wybuduje kolejne trzy stacje tankowania wodoru

ISBnews/KG