Niebywałe! Polska firma paliwowa lepsza niż Shell i MOL

Zarządzana przez spółkę Anwim sieć stacji paliw Moya powiększyła się od początku 2024 roku o 26 stacji, do 476 obiektów i przy jednoczesnym spadku o 6 placówek - do 475 - liczby stacji należących do węgierskiego koncernu MOL, z początkiem lipca br. po raz pierwszy w historii znalazła się w pierwszej trójce największych sieci stacji w Polsce.

Rok 2024 Moya rozpoczynała jako piąta największa sieć stacji w Polsce, za Orlenem, bp, a także sieciami MOL i Shell. Jednakże już od kilku lat polska sieć pozostaje bezdyskusyjnym liderem pod względem dynamiki rozwoju sieci. W 2023 roku Moya powiększyła się o 49 stacji, podczas gdy druga pod względem tempa rozwoju sieć Circle K urosła o 17 stacji.

W I półroczu przybyło 26 stacji Moya

W obecnym roku, jak wynika z rankingu stacji, publikowanego co miesiąc przez ISBnews na podstawie danych od operatorów rynku, Moya nadal rozwija się najszybciej spośród krajowych sieci stacji paliw. W I półroczu powiększyła się o 26 stacji i była praktycznie jedyną siecią spośród sześciu największych w kraju, które w tym czasie powiększyły swój stan posiadania. Sieć Orlenu nie zmieniła się, bp urosła o jedną stacje, a pozostałe największe sieci: MOL, Shell i Circle K, są dziś mniejsze niż na koniec 2023 roku.

W efekcie, na koniec marca tego roku Moya zrównała się pod względem liczby stacji z siecią Shell, a na koniec kwietnia wyraźnie są wyprzedziła. Z końcem czerwca sieć zarządzana przez spółkę Anwim przeskoczyła kolejnego rywala i po raz pierwszy znalazła się na trzecim miejscu wśród największych operatorów rynku detalicznego.

Planu rozwoju sieci

Spółka Anwim od 2009 roku zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya, która na koniec 2023 r. liczyła 450 placówek i była piątą największą siecią stacji paliw w Polsce. Plany zakładają powiększenie sieci do 500 obiektów do 2024 r. i do 800 w 2030 r.

