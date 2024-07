Grosz do grosza. Wakacje ze zniżkami na stacjach paliw

W przyszłym tygodniu spadki cen paliw na stacjach mogą wynieść do 5 gr na litrze - prognozują analitycy Refleksu. Ich zdaniem ceny autogazu pozostaną na stabilnym poziomie.

Według piątkowych zapowiedzi analityków Refleksu, w kolejnym tygodniu spadki cen paliw na stacjach mogą być kontynuowane w skali do 5 gr na litrze. Średnie ceny benzyny Pb95 i diesla mogą zbliżyć się w przyszłym tygodniu do poziomu 6,40 zł/l, benzyny Pb98 do poziomu 7,17 zł/l, a autogazu pozostaną na stabilnym poziomie.

„LPG w tym tygodniu staniał do poziomu 2,68 zł/l, czyli do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, ale ten niski poziom cen autogazu w 2022 r. nie wynikał z uwarunkowań rynkowych, lecz był możliwy dzięki decyzji o obniżeniu stawki podatku VAT z 23 do 8 proc.” - zaznaczyli analitycy.

Zauważyli, że taniej za gaz kierowcy płacili wówczas tylko przez cztery tygodnie, bo później wybuchła wojna w Ukrainie, a ceny poszybowały powyżej 3,50 zł/l.

„Ostatnie ruchy cen na stacjach są odzwierciedleniem spadków cen na rynku hurtowym jeszcze z ubiegłego tygodnia, a do tego dokładają się obniżki z bieżącego tygodnia” - wyjaśnili analitycy.

Jak kształtują się ceny hurtowe paliw

Zgodnie z danymi Refleksu poziom hurtowych cen paliw(netto)19 lipca w Orlenie kształtował się następująco: Eurosuper 95 – 4979 zł/1000 l (spadek o 25 zł/1000 l w porównaniu do cen z 12 lipca 2024), Superplus 98 –5516 zł/1000 l (spadek o 57 zł/1000 l), olej napędowy 4982 PLN/1000 l (spadek o 57 zł/1000 l), olej napędowy grzewczy 4049 zł/1000 l (spadek o 57 zł/1000 l).

Poziom hurtowych cen paliw (netto)19 lipca br. w Aramco wynosił natomiast: Eurosuper 95 – 4976 zł/1000 l (spadek o 26 zł/1000 l w porównaniu do cen z 12 lipca br.), Superplus 98 – 5515 zł/1000 l (spadek o 57 zł/1000 l), olej napędowy 4981 zł/1000 l (spadek o 55 zł/1000 l), olej napędowy do celów opałowych 4048 zł/1000 l (spadek o 56 zł/1000 l).

Na świecie ceny ropy w chwiejnej stabilizacji

Analitycy wskazali też, że w piątek rano ceny wrześniowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymywały się w rejonie 84,70 dol. za baryłkę i „jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego” - ocenili.

„JP Morgan dostrzega ryzyko wzrostu cen ropy WTI do poziomu 100 dol. za baryłkę ze względu na malejącą skłonność do zwiększania produkcji ropy naftowej” - zauważyli analitycy.

Dodali, że eksport rosyjskiej ropy naftowej drogą morską spadł w pierwszych dwóch tygodniach lipca do średniego poziomu 2,9 mln baryłek dziennie i był najniższy od grudnia 2022 r. „W pierwszej połowie roku średni poziom eksportu rosyjskiej ropy naftowej droga morską kształtował się na poziomie 3,7 mln baryłek dziennie. Największymi odbiorcami rosyjskiej ropy naftowej pozostają Indie, Chiny i Turcja” - podali eksperci Refleksu. Zwrócili uwagę, że na kraje te przypada obecnie około 94 proc. całkowitego rosyjskiego eksportu ropy naftowej drogą morską. „W czerwcu Rosja obniżyła produkcję ropy o 140 tys. baryłek dziennie do 9,1 mln baryłek dziennie, ale jest to nadal powyżej ustalonego w ramach porozumienia OPEC+ limitu 8,98 mln baryłek dziennie” - zaznaczyli analitycy. Poinformowali też, że średnia cena rosyjskiej ropy naftowej Urals FOB Rotterdam w I połowie tego roku ukształtowała się na poziomie 70 dol. za baryłkę i była około 14 dol. za baryłkę tańsza od ropy Brent.

Anna Bytniewska (PAP), sek

