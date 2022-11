Szef KNF: Straty banków były do przewidzenia. To nie niepokoi

Wyniki banków związane z „wakacjami kredytowymi” nie są zaskoczeniem, straty banków stanowiły możliwą do przewidzenia konsekwencje tych rozwiązań - ocenił w czwartek przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski pytany był w czwartek w radiu TOK FM, czy straty wykazane przez banki z powodu „wakacji kredytowych” nie niepokoją go, jako nadzorcy rynku finansowego.

Straty związane z tzw. wakacjami kredytowymi były w pewnym sensie zapowiadane przez banki. Toczyła się dość żywa debata publiczna w związku z wprowadzeniem „wakacji kredytowych”. To miało miejsce późną wiosną, latem. To nie jest zaskoczenie - te wyniki związane z „wakacjami kredytowymi” - stwierdził Jastrzębski.

Dodał, że „wakacje kredytowe” miały na celu w pewnym sensie wypłaszczenie, złagodzenie konsekwencji zmian stóp procentowych dla klientów, którzy mają kredyty oparte o zmienną stopę.

To odzwierciedliło się na wynikach banków. To jest coś, co stanowiło możliwą do przewidzenia konsekwencję wprowadzenia tych rozwiązań - zaznaczył Jastrzębski.