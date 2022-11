Deweloperzy oddają na sprzedaż coraz mniej nowych mieszkań

Spadek sprzedaży mieszkań sprawił, że deweloperzy zaczęli się masowo wstrzymywać z rozpoczynaniem budów – informuje firma badania rynku nieruchomości Rednet Consulting cytowana przez portal WNP.pl

Spadek nowej oferty był znacznie bardziej wyraźny, niż spadek sprzedaży, która zmniejszyła się o blisko 23,5 proc. W III kwartale sprzedano więcej mieszkań, niż pojawiło się nowych w ofercie – czytamy na portalu.

Liczba nowych mieszkań wprowadzonych do ofert sprzedaży najbardziej zmalała w Trójmieście. W II kw. deweloperzy oddali do sprzedaży 3892 mieszkania, podczas gdy w III kw. było to tylko 1211 mieszkań, czyli mniej aż o 70 proc. Dla porównania w II kw. sprzedaż była mniejsza tylko o 193 mieszkania w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy roku.

W skali roku w III kw. najbardziej spadła liczba nowych wprowadzonych do sprzedaży mieszkań w Łodzi, gdzie rok temu wystawiono 1898 lokali, a w tym roku zaledwie 299.

Według analityków Rednet mimo bardzo słabej sprzedaży mieszkań w Polsce deweloperzy i tak sprzedali więcej mieszkań niż wprowadzili do ofert sprzedaży nowych.

wnp.pl