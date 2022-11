Skok jakościowy na kolei regionalnej dzięki POLREGIO

Rok 2022 to szczególna data dla rozwoju kolei regionalnej, bo to właśnie w tym roku ogłosiliśmy przetarg na dostawę do dwustu nowych elektrycznych pociągów. Ten największy w historii kolei regionalnej zakup taboru spowoduje jakościowy skok, jeśli chodzi o transport zbiorowy w całej Polsce – zapowiada na łamach rocznika „Polski Kompas 2022” Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO SA

Nie tylko z tego powodu 2022 to rok pełen wyzwań dla nas wszystkich. Branża kolejowa musi się mierzyć nie tylko z odbudową popytu na podróże po pandemii, ale również z czymś, czego Europa nie doświadczyła od 1945 r. Mowa oczywiście o konwencjonalnej wojnie, która jest wynikiem agresji Rosji na Ukrainę.

Dla osób uciekających przed niszczycielskim konfliktem zbrojnym toczącym się tuż za granicą naszego kraju był to traumatyczny czas. Polacy jako naród szczególnie naznaczony doświadczeniami wojennymi pomogli i nadal pomagają potrzebującym. Do tej często oddolnej i spontanicznej akcji czynnie włączyło się POLREGIO. Największy kolejowy przewoźnik pasażerski uruchomił specjalne składy, które kursowały ze wschodniej granicy i dowoziły uchodźców dalej, w głąb kraju, jak również do granicy z Niemcami. Łącznie od końca lutego do maja 2022 r. przewieźliśmy ponad 350 tys. uchodźców z Ukrainy. Dzisiaj sytuacja się unormowała, ale nadal jesteśmy w gotowości, aby nieść pomoc w kryzysowych momentach.

POLREGIO – stabilny partner na trudne czasy

Misją POLREGIO jest zapewnienie cenowo dostępnego transportu zbiorowego w całej Polsce, w tym w regionach i miejscowościach, w których oferta komunikacji publicznej jest bardzo skromna lub też nie ma jej w ogóle. W okresie lockdownów utrzymaliśmy ciągłość transportu, zapewniając pasażerom dojazd chociażby do pracy, której z różnych przyczyn nie da się wykonywać zdalnie. Dzięki ogólnopolskiej skali działalności dysponujemy rezerwami, które możemy uruchomić w nadzwyczajnych sytuacjach, tak jak to się działo w przypadku wybuchu wojny w Ukrainie. Rok 2022 potwierdził, że POLREGIO jest dla organizatorów transportu pewnym i stabilnym partnerem.

Systematycznie zwiększamy liczbę pasażerów do stanu sprzed pandemii – w tym roku przewieziemy ich ok. 100 mln. Musimy nadążać za migracją pasażerów do kanałów mobilnych i w tym obszarze stale rozbudowujemy ofertę handlową. Dzisiaj już ponad 40 proc. sprzedaży biletów odbywa się przez kanały zdalne i odsetek ten stale rośnie. To także szansa na pozyskanie nowych pasażerów, czyli zwiększenie przychodów. Istotnym obszarem optymalizacji i bazy kosztowej jest tabor. Skupiamy nasze wysiłki na tym, aby serwisowanie jak największej części naszej floty odbywało się in-house. Stąd też nasze inwestycje w Punkty Utrzymania Taboru.

Własny tabor utrzymywany przez przewoźnika

Niewątpliwą przewagą konkurencyjną POLREGIO jest zdolność operacyjna prowadzenia przewozów w każdym regionie Polski, wynikająca z sieci jednostek operacyjnych i punktów utrzymania taboru, umiejscowionych w prawie wszystkich województwach, przy czym w wielu strategicznych regionach spółka posiada więcej niż jeden punkt utrzymania taboru.

Własne punkty utrzymania taboru dadzą POLREGIO znaczną przewagę konkurencyjną w kolejnych latach. Nasz plan inwestycyjny oprócz nowych pociągów obejmuje tego typu obiekty. Już teraz w Skarżysku-Kamiennej budujemy nowoczesną halę do serwisu nowoczesnych pociągów. Inwestycja o wartości blisko 40 mln zł powstaje dzięki podpisanej w 2020 r. wieloletniej umowie ramowej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego a POLREGIO. Na dachu hali zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, a wentylacja zostanie wyposażona w instalację do odzysku ciepła. Ukończenie inwestycji jest planowane na pierwszy kwartał 2023 r.

Inwestycja w kolej regionalną: 6 mld zł to koło zamachowe polskiej gospodarki

W maju ogłosiliśmy wyczekiwany przez całą branżę kolejową przetarg na zakup do dwustu nowych pociągów elektrycznych, czyli tzw. EZT-ów, za blisko 5 mld zł. Finanse spółki są stabilne i umożliwiają realizację projektu inwestycyjnego o takiej skali. Umowy wieloletnie to co najmniej 9 mld zł do 2030 r. Do tego w ostatnich dwóch latach generujemy dodatni wynik finansowy na działalności podstawowej. Wraz z rosnącą liczbą pasażerów zwiększają się przychody. Chcemy zamówić dwa typy EZT-ów: 55- i 60-metrowe na 130–160 stałych miejsc siedzących i 80-, 85-metrowe na co najmniej 210 miejsc. Krótszych pojazdów ma być ok. 30 proc., czyli do 60 sztuk. Będą to pojazdy w pełni odpowiadające wymaganiom zarówno pasażerów, jak i organizatorów transportu, czyli urzędów marszałkowskich.

Na tak duży projekt będziemy ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych z programu FENiKS oraz Krajowego Planu Odbudowy. Opracowaliśmy różne warianty finansowania, w tym takie, w których kwota dofinansowania nie przekroczy 50 proc. Jedną z opcji są również instrumenty dłużne. Widzimy duże zainteresowanie banków, które chcą sfinansować taką inwestycję. Musimy rozwijać się taborowo, kupując pojazdy w największej możliwej liczbie, gdyż od tego zależy pozycja spółki w 2030 r., kiedy to w ramach czwartego pakietu kolejowego w ośmiu województwach zostaną przeprowadzone przetargi na obsługę połączeń regionalnych, w których będą mogły uczestniczyć także firmy zagraniczne.

Wymiana taboru to dla nas najważniejsza sprawa. Ze względu na otrzymaną pomoc publiczną w 2015 r. nie mogliśmy skorzystać z funduszy unijnych na zakup nowych pociągów w latach 2014–2020. Mamy też wysoką średnią wieku taboru, wynikającą głównie z wydzielenia spółki ze struktur grupy PKP w 2001 r. i rozpoczęcia działalności na już wtedy wiekowych pojazdach. Mimo to obecnie spółka posiada wystarczające rezerwy taborowe w trakcji elektrycznej, aby zapewnić obsługę dodatkowych relacji w przypadku zgłoszenia przez organizatorów przewozów potrzeby otwierania nowych połączeń. Wynika to przede wszystkim z możliwości rozlokowania pojazdów spółki pomiędzy poszczególnymi zakładami, w zależności od potrzeb przewozowych w danym regionie. Jest to sytuacja znacząco odmienna od tej, w której znajdują się mniejsi przewoźnicy, dysponujący często minimalną rezerwą – zarówno w zakresie taboru, jak i drużyn pociągowych.

Dalszy rozwój silnego, narodowego przewoźnika obsługującego ruch regionalny leży w szeroko pojętym interesie gospodarczym oraz społecznym Polski. Skala zamówienia nowego taboru wraz z nową jakością podróżowania, jaką zapewnią nowoczesne pociągi, to ogromna korzyść zarówno dla producentów pojazdów i dostawców komponentów, jak i przede wszystkim dla pasażerów, którzy zyskają komfortowy, szybki i bezpieczny środek transportu.

Artur Martyniuk, prezes zarządu POLREGIO SA

