Miliardowe inwestycje PKP Intercity

Rok 2021 jest dla PKP Intercity symbolicznym czasem. Podczas Europejskiego Roku Kolei przewoźnik świętuje swoje 20-lecie i otwiera okres, w którym rozwój spółki jeszcze bardziej przyśpieszy. Kolej jako najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego ma ambicję stać się w najbliższych latach środkiem transportu pierwszego wyboru dla jak największej liczby mieszkańców kraju – pisze w roczniku „Polski Kompas 2021” Marek Chraniuk prezes zarządu PKP Intercity SA

Podstawą do dalszego rozwoju i zachęcania pasażerów do wyboru kolei są intensywne inwestycje taborowe. Pandemia nie zatrzymała realizacji największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity. Szczególnie w tym trudnym dla całego rynku czasie spółka postawiła na napędową moc miliardowych zakupów i projektów modernizacyjnych.

Firma zakontraktowała inwestycje taborowe i infrastrukturalne na kwotę prawie 5,2 mld zł brutto. Efekty są już widoczne, flotę przewoźnika sukcesywnie wzmacniają kolejne nowoczesne pojazdy. Rok 2020 przyniósł zakończenie realizacji dwóch kontraktów o wartości ponad miliarda złotych brutto. Do PKP Intercity trafiło 30 najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin, które dla przewoźnika wyprodukowała firma NEWAG z Nowego Sącza, oraz 125 komfortowych wagonów zmodernizowanych przez bydgoską Pesę.

W 2021 r. park taborowy zasilą pierwsze elektryczne zespoły trakcyjne z realizowanych zamówień – dwa nowe składy Flirt i dwa zmodernizowane pojazdy ED74. Po torach już jeżdżą wielofunkcyjne pojazdy COMBO o podwyższonym standardzie. Według planów w 2021 r. flota PKP Intercity zostanie wzmocniona łącznie ponad 100 nowymi lub zmodernizowanymi wagonami.

Perspektywa inwestycyjna PKP Intercity obejmuje także nowe zamówienia. Chcąc bowiem skutecznie odpowiedzieć na założenia Europejskiego Zielonego Ładu i przekonać miliony kolejnych pasażerów do wyboru pociągów, spółka na początku 2021 r. ogłosiła kontynuację największego planu inwestycyjnego w swojej historii, w ramach której do 2030 r. przeznaczy na nowoczesny tabor 19 mld zł. W efekcie w 2030 r. cały tabor PKP Intercity będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. Spółka zamierza również wzmocnić swój park taborowy nowoczesnymi zespołami trakcyjnymi o napędzie wodorowym. Ruszyły już postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup 63 (z opcją na dodatkowe 32) nowoczesnych, wielosystemowych lokomotyw elektrycznych rozwijających prędkości co najmniej 200 km/h oraz 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi, również dostosowanymi do prędkości 200 km/h. Oba projekty taborowe będą jednymi z największych w historii spółki.

W efekcie inwestycji flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.

Oprócz inwestycji w niskoemisyjny tabor i rozwijanych projektów zwiększania efektywności energetycznej, do osiągnięcia neutralności klimatycznej przyczynią się realizowane projekty infrastrukturalne. Obejmują one przebudowę 17 stacji postojowych w całej Polsce, z zastosowaniem w nich nowoczesnych rozwiązań, redukujących negatywnych wpływ na środowisko. Ponadto PKP Intercity planuje do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystać na swoich stacjach postojowych odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Do 2030 r. spółka wyda na unowocześnianie zapleczy technicznych prawie 2,6 mld zł.

