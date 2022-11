Kondycja polskiej branży budowlanej w obliczu trudnej sytuacji geopolitycznej

Ostatni czas był trudnym okresem dla rynku budowlanego. Wybuch wojny w Ukrainie znacząco wpłynął na większość gałęzi naszej gospodarki. Budownictwo to jeden z sektorów, które najmocniej odczuły konsekwencje konfliktu za naszą wschodnią granicą – pisze Artur Popko prezes Budimex SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Najważniejsze czynniki wpływające na naszą branżę to drastyczny wzrost cen materiałów, w szczególności stali oraz ropy, a także odpływ pracowników z Ukrainy.

Wzrost mimo wyzwań

Pomimo trudnej sytuacji na rynku nastąpiła częściowa stabilizacja. Produkcja budowlano-montażowa w Polsce w pierwszym półroczu 2022 r. (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 24,5 proc. z poziomu 45,4 mld zł do 56,5 mld zł. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła aż o 33,4 proc., natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł 15,2 proc. Są to dobre wyniki i jeśli zachowane zostaną obecna koniunktura polskiej gospodarki i niezakłócony dostęp do funduszy, to wzrost produkcji w budownictwie powinien się utrzymać co najmniej na jednocyfrowym poziomie.

Mimo to część niekorzystnych dla branży budowlanej trendów, które nasiliły się po 24 lutego 2022 r., trwa do dziś – mowa tu przede wszystkim o wzroście cen paliw oraz wysokim poziomie inflacji. W ostatnim czasie obserwujemy pewną stabilizację w cenach kluczowych materiałów, a w niektórych przypadkach (m.in. stal) obniżenie cen w porównaniu z poziomem odnotowanym kilka tygodni po wybuchu wojny. Nie oznacza to, że w kolejnych miesiącach nastąpi gwałtowny spadek cen materiałów.

Nowe szanse

Mniejsza liczba zamówień wśród części zamawiających sektora publicznego wpływa niekorzystnie na rynek. Niektóre firmy budowlane składają bardzo agresywne oferty. Zdarzają się takie dużo poniżej budżetu inwestorskiego, co w żadnym wypadku nie może pokryć kosztów, nie mówiąc już o zerowej marży. Rodzi się ostra walka wykonawców budowlanych w przetargach, a nieprecyzyjne wyceny mogą mieć wpływ na gwarancję realizacji kontraktów. Pojawiły się ponownie zagraniczne firmy, które składają oferty bardzo nieprzewidywalnie, co również budzi niepokój. Wiemy, jak się to kończyło w przeszłości.

Polska jest wciąż w fazie rozwoju i musi inwestować. Nadal mamy ogromne potrzeby w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej. Pandemia i wojna w Ukrainie zmieniają łańcuchy światowych dostaw. W związku z tym Europa zdała sobie sprawę, że produkcja nie może być oparta wyłącznie na fabrykach w Azji. Polska jest atrakcyjnym rynkiem na lokowanie zakładów. A zatem musimy dalej inwestować w sieć transportową, żeby inne państwa nie wyprzedziły nas w przyciąganiu inwestycji zagranicznych.

Wsparcie dla budownictwa

Inwestycje są motorem wzrostu PKB. Wszystkie działania legislacyjne i finansowe wspierające ich rozwój pomagają polskiej gospodarce. Widać naprawdę bardzo pozytywne podejście resortu infrastruktury i dużą otwartość na dialog. W efekcie rozmów limit waloryzacji na budowach drogowych został podwyższony z 5 do 10 proc. wartości kontraktu. Można powiedzieć, że to „tylko” 10 proc., ale to dobry początek. Na razie dotyczy to kontraktów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku inwestorów prywatnych, po negocjacjach, większość godzi się na wyrównanie wyższych kosztów.

Nowelizacja ustawy o OZE, w tym odblokowanie perspektyw dla energetyki wiatrowej (zasada 10H), rozpędzi kolejne inwestycje. Projekty CPK i budowy elektrowni atomowej także dają nadzieję na rozwijanie inwestycji strategicznych o dużej skali i wysokim potencjale pobudzającym gospodarkę. Równie ważny pozostaje dialog z inwestorami oraz wspierający system edukacji. Oba czynniki będą miały ogromny wpływ na możliwość rozwijania rodzimych firm budowlanych i realizowania przez nie inwestycji na terenie Polski. Takie wsparcie płynące z każdego szczebla administracyjnego będzie najlepszą receptą na długotrwały wzrost PKB naszego kraju.

Artur Popko, prezes Budimex SA

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2022” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2022”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ