NBP: eksport wzrósł o 25,5 proc., import o 28,9 proc.

Eksport towarów z Polski wzrósł o 25,5 proc. r/r do 28 498 mln euro we wrześniu 2022 r., zaś import wzrósł o 28,9 proc. r/r do 30 552 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 2 054 mln euro wobec 2 642 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

Według wstępnego szacunku wartość eksportu towarów we wrześniu 2022 r. wyniosła 135,1 mld zł, a importu 144,8 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 30,3% i 33,8% w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Obserwowane od szeregu miesięcy wysokie nominalne dynamiki obrotów towarowych są przede wszystkim wynikiem silnych wzrostów cen transakcyjnych, zarówno po stronie eksportu jak i importu. Z kolei realne zmiany pozostają stosunkowo niewielkie. We wrześniu, podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach, do wzrostu eksportu przyczyniła się przede wszystkim większa sprzedaż w branży motoryzacyjnej. Jej znaczący wzrost był związany z poprawą dostępności kluczowych komponentów do produkcji – informuje NBP.

Zwiększył się zarówno eksport części samochodowych (zwłaszcza baterii i silników), jak i nowych aut osobowych oraz dostawczych. Pozytywny wpływ na realny wzrost eksportu miał także dalszy wzrost dostaw produktów naftowych do Ukrainy. Natomiast niekorzystny wpływ na dynamikę eksportu miały tendencje stagnacyjne obserwowane w dobrach konsumpcyjnych trwałego użytku.

Z kolei do wzrostu importu przyczyniał się dalszy wzrost przywozu paliw, wśród nich był węgiel. Ponadto poprawa koniunktury w branży motoryzacyjnej wpłynęła na wzrost importu części samochodowych oraz komponentów do ich produkcji.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 32,7 mld zł i wzrosły o 5,2 mld zł, tj. o 19 proc. r/r. Wartość rozchodów wyniosła 19,7 mld zł i zwiększyła się o 2,6 mld zł, tj. o 15 proc. Na dodatnie saldo usług (13 mld zł) złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (6,3 mld zł), usług transportowych (4,9 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,8 mld zł) – poinformował NBP.

