Zielony zwrot Tauronu

Podczas Kongresu 590 o bezpieczeństwie energetycznym Polski mówił Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia, odpowiadając na pytanie Macieja Wośko m.in. o to, jak będzie z zielonym zwrotem Tauronu w obecnej, trudnej w obszarze energetyki sytuacji

Władimir Putin i Federacja Rosyjska uderza bezpośrednio, poza oczywiście militarną wojną w Ukrainie, w infrastrukturę krytyczną, w energetykę, nie tylko ukraińską, ale w całej Europie, tam militarnie, a tu różnego rodzaju formami szantażu. Nie będziemy zatrzymywać naszego zielonego zwrotu, ale będziemy robić to w takim tempie, żeby nawet przez chwilę nie naruszyć bezpieczeństwa energetycznego. Zrewidowaliśmy nasze decyzje dot. paliwa gazowego, które miało być tzw. paliwem przejściowym, możemy i będziemy budować różnego rodzaju źródła gazowe, ale tylko w takiej ilości, abyśmy mieli pewność, że tego paliwa nam nie braknie, bo to paliwo nie może płynąć z kierunku rosyjskiego, ponieważ my nie możemy już nigdy być szantażowani energetycznie przez naszych wschodnich, a tak naprawdę, w przypadku Polski, naszych północnych sąsiadów – powiedział Szczeszek.