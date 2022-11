Branża mięsna 2023. ASF, Zielony Ład i problem antybiotyków

Co czeka branżę mięsną w 2023 roku? ASF, Zielony Ład, konieczność redukcji emisji CO2, niepewność związana z sytuacją w Ukrainie, podwyższenie norm na zużycie antybiotyków w produkcji i stosowanie nawozów oraz postępująca konsolidacja rynku – to podstawowe zagadnienia, istotne dla branży w nadchodzących kwartałach – czytamy na Portalspozywczy.pl

Jednym z podstawowych problemów branży mięsnej wciąż jest afrykański pomór świń (ASF), choroba zakaźna, przez którą spada pogłowie trzody chlewnej i maleje opłacalność hodowli – zauważa Jolanta Ciechomska, kierownik ds. systemu QAFP w organizacji Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPiPPM).

Czy w 2023 r. będzie normalnie? „Chyba nie, będzie inaczej. Nad polskim sektorem trzody cały czas wisi widmo ASF, wciąż mamy z nim problem. Przy rosnących kosztach pasz opłacalność hodowli wciąż maleje, co przekłada się na likwidowanie kolejnych stad świń. W III kwartale 2022 każdego dnia były likwidowane średnio 24 stada świń i obawiam się, że ten trend pozostanie na dłużej. Osiągnęliśmy dramatycznie niski poziom pogłowia - 9,5 mln sztuk, co obniża nasze możliwości eksportowe, konkurencyjność cenową i walkę o kolejne rynki – mówi Ciechomska cytowana przez portalspozywczy.pl.

Ekspert UPiPPM zaapelowała o podjęcie działań, w celu ostatecznej eliminacji ASF. Dodała, że kroki podejmowane obecnie mają na celu jedynie bioasekurację.

Zielony Ład a branża mięsna

W opinii Ciechomskiej zapisy Strategii „od pola do stołu” będącej elementem Zielonego Ładu są dla branży niepokojące.

Ich główne cele, to podwyższenie norm zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej oraz zakładana redukcja użycia nawozów i pestycydów, ale także zmniejszenie emisyjności CO2. Według nowych zapisów także 20 proc. upraw ma być przeznaczona na produkcję ekologiczną. Jolanta Ciechomska wskazuje, że przy kryzysie energetycznym i trwającej wojnie na Ukrainie podstawowym celem hodowli powinno być zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, z czym część regulacji Zielonego Ładu się kłóci.

Branża mięsna wciąż ma olbrzymi potencjał na konsolidację. Na 600 zakładów działających w przemyśle mięsnym ok. 80 to duże firmy. Są one liderami na rynku , mają przewagę konkurencyjną i wciąż zwiększają udział w nim poprzez efekt skali. Branżę czeka więc ostra rywalizacja.

portalspozywczy.pl