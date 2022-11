ORLEN inwestuje w ekologiczny transport

Grupa ORLEN buduje pierwszą w Polsce ekologiczną biogazownię, która realnie przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie ciężarowym. Pilotażowa instalacja, która powstaje w Głąbowie (woj. warmińsko-mazurskie), umożliwi produkcję ponad 7 milionów m3 biometanu rocznie, przekształcanego następnie w paliwo – bioLNG. Taka ilość pozwala na przejechanie 22 milionów kilometrów pojazdem ciężarowym. Uruchomienie inwestycji o szacowanej wartości 180 milionów zł planowane jest w drugiej połowie 2024 r.

Atutem wybranej lokalizacji jest duża dostępność substratów rolniczych, które są doskonałym źródłem biogazu. Do produkcji biometanu posłużą produkty uboczne z lokalnej produkcji rolnej, nienadające się do wykorzystania w łańcuchu żywieniowym. Dodatkowo – poferment, czyli produkt uboczny w produkcji biogazu – będzie mógł zostać wykorzystany przez rolników jako naturalny nawóz lub polepszacz gleby. Realizacja inwestycji zapewni ponadto wysokospecjalistyczne stanowiska pracy dla okolicznej społeczności.

Nowoczesne źródła energii to nasza przyszłość. Dlatego rozwijamy się w obszarze biometanowni, które zapewnią dostęp do stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii. W ten sposób wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju i konkurencyjność polskiej gospodarki. Realizacja inwestycji w Głąbowie przyczyni się również do wypełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego, który przewiduje stopniowy wzrost udziału paliw z odnawialnych źródeł w paliwach ciekłych – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

BioLNG produkowane z materii organicznej to obiecujące paliwo odnawialne dla transportu. Pilotażowa instalacja umożliwi testowanie rozwiązań i technologii spełniających najwyższe standardy techniczne, środowiskowe, jak i organizacyjne. Doświadczenia zdobyte przy tej inwestycji zostaną wykorzystane w uruchamianych już kolejnych, analogicznych projektach.

Produkowany w biogazowni biogaz jest oczyszczany z zanieczyszczeń - głównie dwutlenku węgla oraz związków siarki i azotu. W ten sposób uzyskuje się biometan, który po skropleniu może stać się paliwem silnikowym - bioLNG. Roczna produkcja biometanu w Głąbowie na poziomie 7 mln3 przełoży się na ok. 5,5 tys. ton bioLNG. Biogaz produkowany w biometanowni będzie podlegał procesowi doczyszczania oraz skraplania. Odbywać się to będzie na miejscu, poprzez schłodzenie do temperatury poniżej 162 st. C. Następnie paliwo trafi z biometanowni do odbiorców autocysternami kriogenicznymi.

Inwestycja realizowana jest przez spółkę z Grupy ORLEN - ORLEN Południe. Spółka ta nabyła w 2021 roku rozpoczęty projekt budowy biogazowni rolniczej o mocy do 1 MWe. ORLEN Południe zadecydowało o kontynuowaniu inwestycji i rozbudowie instalacji w kierunku nowoczesnej biometanowni o mocy ok. 4,6 MWe brutto.

Grupa ORLEN konsekwentnie rozwija nową linię biznesową w obszarze biogazu. Spółka ORLEN Południe nabyła do tej pory trzy działające biogazownie, które planuje przekształcić, podobnie jak obiekt w Głąbowie, w nowoczesne biometanownie. Instalacje są zlokalizowane w miejscowościach: Konopnica (woj. łódzkie), Wojny-Wawrzyńce (woj. podlaskie) oraz Buczek (woj. kujawsko-pomorskie). Jednocześnie połączenie z PGNiG stwarza dodatkowe szanse na rozwój tej ważnej w kontekście dekarbonizacji gałęzi działalności.

W Europie każdego roku powstaje lub jest przekształcanych około 50-100 biometanowni. Największe instalacje funkcjonują w Niemczech, Szwecji oraz we Włoszech. W tradycyjnych biogazowniach rolniczych produkowany jest biogaz o zawartości ok. 55% metanu. Po oczyszczeniu w specjalnych modułach, powstaje z niego biometan o zwartość ok. 98% metanu, co odpowiada parametrom gazu ziemnemu.

PR/RO