Grupa Azoty Polyolefins walczy o przetrwanie

Grupa Azoty Polyolefins podjęła decyzję o przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania o zatwierdzenie układu na podstawie przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego - podał właściciel spółki, Grupa Azoty. Celem jest zapewnienie dalszej działalności operacyjnej.

Funkcję nadzorcy układu od 28 listopada 2025 roku pełni spółka AMS Restrukturyzacja.

„Decyzja została podjęta w związku z wystąpieniem utraty zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych spółki zależnej oraz po przeprowadzeniu analizy dostępnych narzędzi naprawczych mogących zapewnić kontynuację działalności operacyjnej spółki zależnej” - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie.

Projekt Polimery Police w stanie paraliżu

Projekt Polimery Police realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins nie został dotychczas zakończony, a pojawiające się awarie instalacji zadecydowały o wstrzymaniu produkcji i w konsekwencji wstrzymaniu sprzedaży produktów.

Ponadto usunięcie skutków awarii oraz dokończenie i uruchomienia instalacji wymagają dodatkowych środków finansowych, których Grupa Azoty Polyolefins nie może zapewnić ze względu na swoją sytuację finansową.

Zarząd: układ z wierzycielami pozwoli na kontynuację działalności…

Powyższa decyzja zarządu Grupy Azoty Polyolefins ma na celu zawarcie układu z wierzycielami umożliwiającego uregulowanie zobowiązań i kontynuację działalności spółki, osiągnięcie stabilizacji finansowej oraz ochronę praw jej pracowników, kontrahentów, wierzycieli i akcjonariuszy. … i szansę na transakcję zakupu przez Orlen -

„Celem postępowania jest uporządkowanie kwestii zadłużenia spółki projektowej i wypracowanie porozumienia z wierzycielami tak, aby spółka mogła stabilnie funkcjonować dalej, a kontynuacja projektu Polimery Police była realnie możliwa. Jednocześnie formalna restrukturyzacja zadłużenia to jeden z warunków zapisanych w niewiążącej ofercie Orlenu z 15 października, dotyczącej zakupu 100 proc. akcji Polyolefins” - powiedział prezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski, cytowany w komunikacie prasowym.

Grupa Azoty liczy, że sformalizowane postępowanie o zatwierdzenie układu powinno ułatwić wierzycielom spółki realizującej projekt Polimery Police odniesienie się w sposób skoordynowany do propozycji układowych, w tym w kontekście niewiążącej oferty złożonej przez Orlen.

„Rozpoczęcie w sposób skoordynowany rozmów z wierzycielami spółki i przebieg postępowania umożliwią nam podjęcie decyzji w sprawie oferty Orlenu” - powiedział Andrzej Skolmowski.

Złożono wniosek o upadłość spółki

Dodatkowo w dniu 28 listopada zarząd Grupy Azoty Polyolefins, wykonując obowiązki wynikające z obowiązku dołożenia należytej staranności przez organy tej spółki, złożył do Sądu Rejonowego w Szczecinie wniosek o ogłoszenie upadłości zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego.

Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożono wniosek o wstrzymanie jego rozpoznania do dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu albo do dnia prawomocnego umorzenia postępowania o zatwierdzenie układu.

„Koncentrujemy się na działaniach restukturyzacyjnych, które mają umożliwić kontynuację działalności przez GA Polyolefins. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z kwestii formalnych i nie oznacza samej upadłości” – wyjaśnia Andrzej Skolmowski.

