Rzeczkowska: resorty mają przygotować plany oszczędnościowe

Poszczególne ministerstwa mają przygotować plany w zakresie przewidywanych 5-proc. oszczędności w wydatkach do połowy grudnia br., poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Poprosiliśmy szefów resortów o przygotowanie do połowy grudnia, jakie oszczędności ministerstwa by widziały. Są pewne obszary, gdzie o oszczędnościach mówić nie możemy. Zasady te (5 proc. – red.) nie będą obowiązywać np. w związku z obronnością - powiedziała Rzeczkowska podczas konferencji prasowej.

Gdy plany spłyną, będziemy mówić o liczbach - dodała minister, pytana o oczekiwane kwoty oszczędności.

Na Radzie Ministrów rozmawialiśmy, aby zwrócić uwagę na ewentualne nowe wydatki, zwłaszcza w pierwszych kwartałach 2023 r. Jako Ministerstwo Finansów od dłuższego czasu zwracamy uwagę na każdą pozycję, która rodziłaby dodatkowe wydatki, ale w okresie pierwszego półrocza będziemy zwracać na to uwagę w sposób bardziej kategoryczny – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Dodała, że są dziedziny, które będą traktowane priorytetowo, a więc będą one realizowane tak, jak są zapisane w budżecie – chodzi o obronność, wydatki na zdrowie i programy socjalne. Te wydatki nie będą objęte planami oszczędnościowymi, które mają przygotować resorty.

Nie chciałabym jeszcze mówić, jaki jest wymiar finansowy tych oszczędności do momentu, kiedy spłyną do nas plany resortów, ale też zwracam uwagę, że są to plany na wypadek konieczności pozyskania środków na realizację ważnych wydatków albo na ewentualne działania antykryzysowe, do których chcemy się przygotować. Biorąc pod uwagę to, co zdarzyło się w tym roku, to warto się na niespodziewane wydarzenia przygotować i mieć narzędzie do szybszej reakcji – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Dodał także, że pod względem wykonania budżetu jesteśmy „po bezpiecznej stronie”, choć stwierdziła, że dokładne dane o sytuacji budżetu w 2023 r. będą dostępne w drugiej połowie grudnia. Powiedziała także, że planowana jest kolejna emisja obligacji na rynek zagraniczny.

Jeszcze nie zdecydowaliśmy, na jaki rynek będzie to emisja i w jakiej walucie, ale taka emisja jest planowana – powiedziała.

Zastrzegła, że w od sierpnia br. tegoroczne potrzeby pożyczkowe budżetu są zaspokojone a obecne działania służą zaspokojeniu potrzeb pożyczkowych na rok przyszły.

