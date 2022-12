CPK z pozwoleniem na realizację tunelu KDP w Łodzi

Centralny Port Komunikacyjny dostał pozwolenie na realizację tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi. W 2023 r. rozpocznie się wzmacnianie fundamentów Łódzkiego Domu Kultury nad planowanym tunelem - poinformowała w środę spółka CPK

Spółka CPK otrzymała pozwolenie na budowę związaną z realizacją swojego najbardziej zaawansowanego projektu, czyli tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi. Chodzi o prace przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury, na zachód od dworca Łódź Fabryczna. Roboty powinny ruszyć w pierwszej połowie 2023 roku.

To jest bardzo dobra wiadomość dla pasażerów. To pierwsze pozwolenie na budowę w historii projektu CPK. Ten tunel to kluczowy element przygotowywanej przez nas trasy Kolei Dużych Prędkości między Warszawą, CPK, Łodzią i Wrocławiem. To także inwestycja, która wspólnie z realizowaną obecnie w Łodzi przez PKP PLK budową tunelu podmiejskiego pozwoli znacznie lepiej i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystać dworzec Łódź Fabryczna - przekazał prezes spółki CPK Mikołaj Wild. Dla przyspieszenia procedur poprzedzających budowę wykorzystaliśmy część spośród dokumentacji przedprojektowej, która powstała przed laty, zanim w 2011 roku przygotowania do budowy tak zwanej linii igrek zostały niepotrzebnie wstrzymane - podkreślił.

Tunel CPK będzie rozpoczynał się pod budynkiem Łódzkiego Domu Kultury, po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna. W rejonie ŁDK powstanie komora wydobywcza dla automatycznej tarczy drążącej - TBM. Potem ruszy budowa komory startowej na Retkini, a następnie budowa tunelu kolejowego.

Prace przy budynku ŁDK, który powstał przed II wojną światową obejmą: budowę kanalizacji kablowej, wzmocnienie fundamentów budynku, przebudowę przyłączy ciepłowniczych, wodociągowych i teletechnicznych oraz budowę sieci elektroenergetycznej.

„Dobra współpraca z urzędami, instytucjami i firmami zaowocowały tym, że mamy gotowy kolejny element inwestycyjnej układanki, jaką jest budowa tunelu dalekobieżnego dla pierwszej linii KDP w Polsce. Ta inwestycja to nie tylko jeden z licznych projektów CPK, ale również szansa na usprawnienie transportu w Łodzi” - zaznaczył dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego CPK Sławomir Kanik.

Na czas robót budowlanych budynek ŁDK będzie wyłączony z użytkowania, a bieżąca działalność zostanie przeniesiona do lokalizacji wskazanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Spółka CPK sfinansuje wynajem potrzebnych lokali i zabezpieczy wyposażenie instytucji. Po zakończeniu budowy zostaną przeprowadzone prace odtworzeniowe, wewnątrz i na zewnątrz budynku ŁDK.

W ubiegłym tygodniu spółka otrzymała ostatnią z trzech decyzji lokalizacyjnych dla tunelu KDP. Teraz czeka na odpowiedź na wnioski o pozwolenie na budowę dla komory Retkinia, komory Fabryczna i dla tunelu.

Prace przy ŁDK to pierwszy z trzech elementów procesu budowy tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi. Podziemna konstrukcja o długości ok. 4 km i średnicy ok. 14 m będzie przeznaczona dla pociągów dalekobieżnych. Będzie również największym podziemnym tunelem kolejowym realizowanym metodą TBM w Polsce.

Szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna sąsiadującym z ŁDK. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia. Dalej trasa poprowadzi w stronę Sieradza, za którym planowane jest rozwidlenie w stronę Poznania i Wrocławia. CPK przygotowuje budowę 10 kolejowych tras prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2 tys. km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

PAP/KG