Tego lepiej nie kupować będąc w sklepie

Podczas zakupów bez chwili wytchnienia jesteśmy zasypywani najróżniejszymi produktami, które tylko czekają, żebyśmy je włożyli do koszyka. Pośród nich jest wiele, których ze zdrowotnego punktu widzenia nie powinniśmy kupować

Przetworzone mięsa

Nie chodzi tutaj o świeże mięso sprzedawane na wagę. Mówimy tutaj raczej o pakowanych i przetworzonych wyrobach mięsnych. Są to parówki, kiełbasy, wędliny, pasztety, konserwy czy gotowe mięsne dania obiadowe. Takie produkty w składzie zawierają konserwant – azotyn sodu, który pod wpływem wyższej temperatury staje się mutagenny. Oprócz tego jest to również ogromna porcja soli, której według zaleceń powinniśmy spożywać nie więcej, niż 5 gram dziennie. W praktyce spożywamy jej nawet ok. 13 gramów. Czerwone mięso jest także zaklasyfikowane, jako potencjalnie rakotwórcze. No i na koniec tłuszcze nasycone, których powinniśmy spożywać najmniej jak to tylko możliwe. Badanie BioMed Central z 2013 roku wykazało, że osoby spożywające przetworzone mięso są bardziej narażone na przedwczesną śmierć aż o 44%.

Słodkie napoje gazowane

Tego typu napoje nie wnoszą do naszej diety nic oprócz cukru pod najprostszą postacią. Średnio jedna butelka ma nawet 45 gramów cukru. Zbyt duże spożycie cukry, brak aktywności ruchowej oraz nadwyżka kaloryczna są bardzo szybką drogą do rozwoju nadwagi, otyłości oraz cukrzycy typu 2.

Twarda margaryna

Powstaje ona poprzez utwardzanie tłuszczy roślinnych. Powoduje to, że taki rodzaj tłuszczu jest niezwykle szkodliwy dla naszego zdrowia. Badanie z 2011 roku opublikowane w Journal of Nutritional Biochemistry pokazało, że u myszy karmionych przez 24 tygodnie tłuszczami trans zauważono znaczne odkładanie się płytek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych.

Produkty głęboko smażone

Smażenie jest najgorszym sposobem obróbki kulinarnej. Dzięki wydłużeniu czasu, jaki żywność ma kontakt z tłuszczami, staje się ona nie tylko bardziej kaloryczna, ale również wydzielają się szkodliwe związki. Na ten temat powstało wiele badań, które wszystkie zgodnie twierdzą, że produkty smażone na głębokim oleju przyczyniają się do rozwoju choroby sercowo-naczyniowych.

Produkty instant

Nie wnoszą one nic specjalnego. Tak naprawdę to oczyszczona mąką, niezdrowe tłuszcze, wzmacniacze smaku i inne dodatki oraz duża ilość soli. Badanie z 2014 roku przeprowadzone w Korei znalazło korelację między spożyciem zup instant 2-3 razy w tygodniu z występowaniem tak zwanego zespołu metabolicznego, czyli podwyższonym ciśnieniem krwi, insulinoopornością, wysokim cholesterolem oraz nadwagą i otyłością.

Produkty na bazie białej, oczyszczonej mąki

Taka mąką jest pozbawiona większości witamin, błonnika oraz składników mineralnych. Równie szybko podnosi także poziom cukru i powoduje, że także szybko on znów spada, przez co znów stajemy się głodni.

Konserwy

O ile samo jedzenie zapakowane w puszkach nie jest w żadnym stopniu szkodliwe, o tyle kontrowersje wzbudza już samo opakowanie. Otóż puszki zawierają bisfenol A, który po przedostaniu się do żywności może wywoływać w naszym organizmie wiele niepożądanych skutków ubocznych. Badanie z 2013 roku pokazało, że wywołał on u kobiet mutacje komórek jajowych, co bardzo utrudniało zajście w ciążę. Ponadto przyczynia się on do rozwoju nowotworów.

Filip Siódmiak