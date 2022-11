Jak szkodzi rafinowany cukier?

Określenie „biała śmierć” używane jest zarówno w odniesieniu do soli, oczyszczonej mąki czy narkotyków. Na takie miano zasłużył sobie również biały, rafinowany cukier. Dzisiaj wielokrotnie przekraczamy zalecaną dzienną dawkę, co długoterminowo wraz z połączeniem złych nawyków żywieniowych oraz nadwyżką kaloryczną, bardzo szybko wpływa na pogorszenie naszego ogólnego stanu zdrowia oraz rozwoju nadwagi i otyłości.

Które to cukry rafinowane?

Nie wszystkie węglowodany mają taki sam wpływ na nasze zdrowie, bo na przykład do tej grupy zalicza się także błonnik, wspierający pracę naszych jelit, czy węglowodany złożone, które to równomierne dostarczają nam energii przez parę godzin. Pamiętajmy, że węglowodany są naszym głównym źródłem energii i to one dają nam możliwości wykonywania różnych czynności w ciągu dnia. Otóż, dlaczego połączenie cukrów prostych, glukozy oraz fruktozy, czyli zwykłego cukru w kryształkach jest tak kontrowersyjne? Przede wszystkim nie dostarcza on ze sobą żadnych witamin i składników mineralnych, co czyni go bardzo mało wartościowym produktem naszej diety. Szybko podnosi poziom glukozy we krwi oraz sprzyja jej dużym wahaniom zaraz po posiłku, jak i po krótkim czasie po spożyciu. Szybko zaspokaja głód, ale tylko na chwilę, po czym znów szybko stajemy się głodni, więc sięgamy po kolejną cukrową przekąskę. Oprócz tego często słodki smak wraz ze słonym i tłustym korzystnie wpływa na smak oraz teksturę danego produktu. Chętnej też po niego sięgamy oraz trudniej nam skończyć na jednym, małym kawałku. Dlatego też poleca się nie trzymać dużych opakowań słodyczy w domu, a jedynie jej małe, pojedyncze wersje. Słodki smak towarzyszył nam już od narodzin, kiedy to pijąc mleko matki odczuwaliśmy przyjemnie słodkie doznanie smakowe. Na masową skalę cukier rafinowany wykorzystywany jest w przemyśle w połączeniu z białą, oczyszczoną mąką, złej jakości olejami oraz tłuszczami trans. Są to w głównej mierze wszystkie tanie wyroby cukiernicze, ciasta, ciasteczka, słodycze oraz białe makarony i chleb.

Cukrzyca

Częste spożywanie niewłaściwych węglowodanów prowadzi do dużych wahań poziomu cukru we krwi oraz rozregulowania gospodarki węglowodanowej. Takie produkty charakteryzują się wysokim indeksem glikemicznym, co nie sprzyja utrzymywaniu stałego poziomu energii w ciągu dnia. Długofalowo taki sposób żywienia predysponuje do rozwoju cukrzycy typu 2.

Otyłość

Od lat mówiło się, że tyjemy od tłuszczu. Obecnie jednak eksperci są zdania, że to właśnie rafinowany, przemysłowy cukier sprzyja przejadaniu się, a w konsekwencji prowadzi do nadwagi i otyłości. W odróżnieniu od potraw tłustych, trudniej jest nam się od nich „odciąć” i w rezultacie jemy więcej niż normalnie.

Choroby

Nadmiar cukrów prowadzi do nadwagi i otyłości, które są bezpośrednią przyczyną zaostrzania się wielu chorób sercowo-naczyniowych oraz nowotworów. Cukry proste sprzyjają produkcji wolnych rodników, które to zwiększają liczbę nieprawidłowo powstających komórek nowotworowych. Ponadto wzrasta nasze ciśnienie krwi, płytki miażdżycowe osadzają się w świetle naczyń krwionośnych, a także pogarsza się stosunek lipoprotein LDL do HDL.

Uzębienie

Cukry proste są pożywką dla bytujących w naszej jamie ustnej bakterii oraz sprzyjają ich namnażaniu. Bakterie te uszkadzają nasze szkliwo i niekorzystnie wpływają na ogólna kondycję zębów oraz dziąseł. Dlatego stosując dietę bogatą w cukry proste ważne jest, aby myć zęby 3 razy dziennie oraz stosować płyny do płukania jamy ustnej.

Stan skóry

Cukry pogarszają także stan skóry oraz dodatkowo przyspieszają zmiany hormonalne w okresie dojrzewania, przez które niektóre osoby doświadczają zmian skórnych, na przykład pod postacią trądziku czy wysypek.

Filip Siódmiak