Busieness Insider: Dług publiczny w Polsce w relacji do PKB spada zaskakująco szybko, także dzięki wysokiej inflacji. Ta już wkrótce też ma spadać, ale pierwszych obniżek stóp procentowych doczekamy się dopiero w 2024 r.

Portal powołuje się na dane Ministerstwa Finansów i wskazuje, że dług publiczny w Polsce szybko spada i jest już niższy niż na początku rządów PiS.

W trzecim kwartale tego roku spadł do poziomu 50,3 proc. PKB z 51,5 proc. trzy miesiące wcześniej.

Jeszcze dwa lata temu, po wybuchu pandemii i uruchomieniu tarcz antykryzysowych, był on największy w historii i sięgał 57,2 proc. PKB. Potem jednak gospodarka rosła zdecydowanie szybciej niż zadłużenie, więc wskaźnik ten szybko spadał - podaje portal.

Autor artykułu zaznacza, że można uznać, ie Polska w ogóle nie ma problemu z długiem publicznym, który od wielu lat jest mniej więcej taki sam. Od 2003 r. przez zdecydowaną większość czasu znajduje się on w przedziale 45-55 proc. PKB.

W ostatnim kwartale dług publiczny, uwzględniający cały sektor publiczny, wzrósł nominalnie o 25,8 mld zł, a wartość rocznego PKB zwiększyła się w tym czasie o 115,2 mld zł. Wartość zadłużenia liczonego według metodologii unijnej to w tej chwili 1,48 bln zł, a wartość PKB to 2,94 bln zł. W szybkim wzroście nominalnym PKB, a co za tym idzie w relatywnym oddłużaniu gospodarki, bardzo pomaga wysoka inflacja, ponieważ pomaga ona podnosić wartość PKB, ale nie podnosi wartości długu.

Co ciekawe wskaźnik dług/PKB spadł właśnie poniżej poziomu z końca 2015 r., gdy zmieniała się w Polsce władza. Wbrew dość rozpowszechnionym opiniom rząd PiS więc jak dotąd Polski nie zadłużył znacząco, a nawet nieco ją oddłużył, chociaż do końca bieżącej kadencji parlamentu to się może zmienić. W 2023 r. zadłużenie zapewne znowu wzrośnie, bo wzrost PKB znacznie spowolni, a wydatki państwa nadal będą wyraźnie rosną - pisze autor artykułu.

Czytaj także: [Porozumienie o wycofaniu ciężkiej broni z elektrowni jądrowe](https://wgospodarce.pl/informacje/120736-porozumienie-o-wycofaniu-ciezkiej-broni-z-elektrowni-jadrowej](https://wgospodarce.pl/informacje/120736-porozumienie-o-wycofaniu-ciezkiej-broni-z-elektrowni-jadrowej)

Business Insider/gr