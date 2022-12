Szef NATO: Putin gotów na długą wojnę

Rosja przygotowuje się do długiej wojny z Ukrainą - powiedział w rozmowie z agencją AFP sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. „Sojusznicy z NATO muszą nadal dostarczać Ukrainie broń, dopóki prezydent Władimir Putin nie zda sobie sprawy, że nie może wygrać na polu bitwy” – podkreślił.

„Nic nie wskazuje na to, by Putin zrezygnował ze swojego celu kontrolowania Ukrainy – ostrzegał szef Sojuszu - Nie wolno nam lekceważyć Rosji. Ona przygotowuje się do długiej wojny. Widzimy, że mobilizują więcej sił, że są gotowi ponieść również wiele strat, że próbują uzyskać dostęp do większej ilości broni i amunicji”.