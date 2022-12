Sasin: państwo ma pełną kontrolę nad Rafinerią Gdańską

Kontrola nad Rafinerią Gdańską jest całkowicie zabezpieczona ustawą o ochronie niektórych inwestycji, która obowiązuje od kilku lat - powiedział we wtorek w Polsat News wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Udziały w Lotosie zostały sprzedane według innej procedury (niż z udziałem komitetu konsultacyjnego przy premierze – red.), została zawarta umowa między Saudi Aramco a Orlenem, który realizował środki zaradcze, jakie zostały wskazane przez Komisję Europejską. Chcę tutaj powiedzieć, że sprzedaż części udziałów nie w Lotosie, tylko w Rafinerii Gdańskiej nie nastąpiła dlatego, że takie było widzimisię prezesa Obajtka czy kogoś z rządu, tylko dlatego, że była realizacją środków zaradczych, jakie wskazała Komisja Europejska – powiedział we wtorek w Polsat News wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, odpowiadając na pytanie, czemu w sprzedaży udziałów nie brał udziału komitet konsultacyjny przy premierze.

Przypomniał, że wypełnienie tego środka zaradczego było warunkiem sine qua non fuzji Orlenu i Lotosu, która według niego jest z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i interesu gospodarczego Polski jest czymś niezwykle dobrym i pożądanym. Dodał, że w tej kwestii „opozycja kłamie”.

Kontrola nad Rafinerią jest całkowicie zabezpieczona ustawą o ochronie niektórych inwestycji, która obowiązuje od kilku lat. Już 9 grudnia wystąpiłem do Rady Ministrów, aby Rafinerię Gdańską – bo do tej pory zabezpieczony był Lotos i to on był na liście firm objętych ustawą – wpisać do rozporządzenia zamiast Lotosu. Rada Ministrów wyraziła na to zgodę i od nowego roku na liście będzie Rafineria Gdańska i będzie ona chroniona zapisami ustawy, która mówi, że nie można zbyć części własności firmy wymienionej w dokumencie bez zgody rządu, a więc nie ma możliwości sprzedać komukolwiek tych udziałów – stwierdził wicepremier Jacek Sasin.