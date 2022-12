Adamczyk: Cała Via Baltica przejezdna na koniec 2023 r.

Na koniec 2023 roku cała droga Via Baltica będzie przejezdna - poinformował w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Via Baltice nikt nie dawał wiary. (…) Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa i na koniec 2023 roku cała ta droga będzie przejezdna - powiedział w czwartek szef resortu infrastruktury na antenie TVP Info. Będziemy mogli wyjechać z Warszawy jadąc trasą na Białystok, czy w kierunku Białegostoku, w Ostrowi Mazowieckiej skręcamy w drogę ekspresową, dojeżdżamy do Łomży, dojeżdżamy do Ełku, dojeżdżamy do Suwałk, dojeżdżamy do Augustowa i czujemy się znakomicie stając na granicy państwa - dodał.

Via Baltica to międzynarodowy korytarz transportowy łączący kraje bałtyckie z państwami Europy Zachodniej. W Polsce kluczowym fragmentem tego szlaku jest droga ekspresowa S61, która docelowo będzie mieć około 220 km długości i będzie prowadziła od węzła Ostrów Mazowiecka do Budziska. Kierowcy mogą już korzystać z blisko 160 km tej drogi. W Budowie jest jeszcze 55 km dróg i obwodnica Łomży.

W czwartek otwarto 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Baltica z Suwałk (Podlaskie) do granicy z Litwą w Budzisku.

PAP/mt