Nareszcie! Rusza kluczowa obwodnica na S61

Pierwsza nitka obwodnicy Łomży zostanie udostępniona dla ruchu w najbliższy poniedziałek - poinformował w piątek p.o. generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Paweł Woźniak.

„W poniedziałek około godziny 16.00 zostanie udostępniona pierwsza nitka obwodnicy Łomży. Dokładna godzina otwarcia zależy od procedur administracyjnych” - powiedział szef GDDKiA.

Dodał, że realizacja drugiej nitki zostanie zakończona w przyszłym roku.

Jednym z fragmentów obwodnicy jest most na Narwi o długości 1205 m. Cała obwodnica Łomży, która znajduje się w ciągu drogi ekspresowej S61, ma długość 13 km. Jej udostępnienie kierowcom umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta i spowoduje, że kierowcy będą mogli przejechać całym odcinkiem trasy ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku.

Droga ekspresowa S61 trasą o europejskim znaczeniu

Droga ekspresowa S61 docelowo będzie miała około 220 km. Przebiega przez trzy województwa: mazowieckie (19,5 km), podlaskie (ok. 134,3 km) i warmińsko-mazurskie (66,4 km).

Z informacji opublikowanych wcześniej przez GDDKiA wynika, że budowa drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie. Łącząc się z drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica (liczony od Warszawy do Budziska). Docelowo przejmie on ruch tranzytowy między Europą Zachodnią a krajami bałtyckimi.

