Czy można się starać o pożyczkę online?

Pożyczki to produkt oferowany przez banki, jak i przez inne instytucje finansowe pozabankowe. Każdy z nas pamięta czasy, w których chcąc dostać pożyczkę, trzeba było się udać do banku, czy też do danej instytucji nie tylko po to, aby złożyć wniosek, ale także po to, aby się dowiedzieć co dalej. Najczęściej konieczne było doniesienie zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy. Musimy przyznać, że proces sam w sobie był bardzo długi. Na całe szczęście czasy te mamy już dawno za sobą. Jak to wygląda obecnie? Sprawdźmy to.

Pożyczka bez wychodzenia z domu

Na pewno ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że sporo swoich spraw można załatwić w sieci. Naprawdę jest to możliwe. Jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia było załatwianie spraw urzędowych przez Profil Zaufania, a otrzymanie pożyczki w całości procesem online. Musimy przyznać, że te zmiany bardzo nam się podobają.

Skoro nowoczesne technologie pozwalają na taką wygodę i komfort, to dlaczego miałoby się nie skorzystać z takiej opcji, prawda? Skupmy się na pożyczkach online. Co zrobić, aby pożyczka online w portalu pozyczka4you.pl została nam przyznana? Jak taki proces wnioskowania wygląda?

Będziemy zaskoczeni, ale wszelkie formalności są możliwie skrócone do minimum. Jest to absolutnie dobra wiadomość. Wystarczy tak naprawdę, że na stronie internetowej wypełnimy wniosek online. Musimy uzupełnić wszelkie obowiązkowe pola, o których wypełnienie jesteśmy proszeni. Jakie to dane? Nie ma w nich niczego skomplikowanego. Chodzi o nasze imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres mailowy, czy też telefon. Kolejna część wniosku to wybór kwoty i okresu kredytowania. Po tym jesteśmy już proszeni i przekazanie informacji dotyczących naszego zatrudnienia, sytuacji finansowej i innych zobowiązań.

Na koniec musimy udowodnić, że my to my. W jaki sposób? Żadna firma obecnie już nie wymaga przesłania skanu dowodu osobistego. Do poprawnej weryfikacji używa się konta bankowego. Poprzez konkretną ścieżkę jesteśmy proszeni o zalogowanie się do swojego konta i udostępnienie wglądu do rachunku. Dzięki temu firma pożyczkowa już wie, z jaką osobą ma do czynienia.

Jak widać, nie jest konieczne jeżdżenie do biura pożyczkowego z dowodem osobistym. Jest to spore ułatwienie.

Szybka decyzja i pieniądze na koncie w kilka chwil

Sam tak przyspieszony proces doceniamy nie tylko z uwagi na brak konieczności wychodzenia z domu, ale także z uwagi na decyzję dosłownie w kilka minut. Gdy decyzja jest pozytywna, to śmiało możemy liczyć pieniądze na swoim koncie dosłownie w kilka chwil. Najczęściej na przelew czeka się dosłownie piętnaście minut. Czasami trzeba dostosować się do godzin księgowania na swoim koncie i w banku, w którym firma pożyczkowa ma konto.

Jest to na pewno szybsza opcja niż zdobycie kredytu „po staremu”. Lubimy te nowoczesne rozwiązania. Nie ukrywamy, że takie zmiany nas cieszą i liczymy na to, że cyfryzacja wprowadzi kolejne udogodnienia.

