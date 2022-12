Święta SG: Jak Wigilię obchodzą obrońcy polskich granic?

Dla kilku tysięcy funkcjonariuszy Straży granicznej okres świąt będzie czasem służby - powiedziała rzeczniczka prasowa Straży Granicznej por. Anna Michalska. Dodała, że funkcjonariusze będą zarówno patrolować tzw. zieloną granicę, ale także odprawiać podróżnych w przejściach granicznych.

Michalska przekazała, że kilka tysięcy funkcjonariuszy będzie w okresie świątecznym odbywać służbę. Dodała, że będą to zarówno patrole do ochrony tzw. zielonej granicy, ale także do odprawy podróżnych w przejściach granicznych.

Na służbie będą także funkcjonariusze tzw. II linii, do prowadzania dodatkowych ustaleń, potwierdzania autentyczności dokumentów, funkcjonariusze do prowadzenia przesłuchań, zatrzymań, również do kontaktów z prokuratorami i sądami, do wszczynania czynności procesowych pod nadzorem prokuratur.

„Na służbach również będą funkcjonariusze z wydziałów lotniczych, którzy będą patrolować granicę z powietrza, funkcjonariusze Straży Granicznej z Morskiego Oddziału SG, którzy będą patrolować granice morską na jednostkach pływających. Funkcjonariusze, którzy będą prowadzić kontrole drogowe na drogach dojazdowych do granicy, również we wspólnych patrolach z innymi służbami” - wyliczyła Michalska.

Dodała, że część funkcjonariuszy będzie w centrach nadzorów całodobowo monitorować granice z wykorzystaniem różnego rodzaju zabezpieczeń elektronicznych – perymetrii, monitoringów z użyciem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych. Mają oni reagować na wszelkie alerty dotyczące próby przekroczenia granicy.

„Na każdej z 97 placówek Straży Granicznej, w komendach oddziałów i ośrodków, a także w komendzie głównej, służby dyżurne 24 godziny na dobę będą monitorować wszystkie zdarzenia dotyczące granicy i na bieżąco będą o nich raportować kadrze kierowniczej SG” - zapewniła Michalska.

Podkreśliła, że dodatkowo kilka tysięcy funkcjonariuszy będzie miało dyżury telefoniczne, co w praktyce oznacza, że w razie pilnych zdarzeń, będą mieli obowiązek jak najszybszego stawienia się do służby. „Funkcjonariusze SG będą gotowi do działania, gdyby doszło do niebezpiecznych zdarzeń, ale też gdyby trzeba było pomóc, prowadzić akcje ratownicze i poszukiwawcze” - powiedziała Michalska.

„To czas kiedy wielu z nas będzie musiało opuścić rodziny, aby iść na służbę, aby zapewnić bezpieczeństwo również naszym rodzinom. Aby ktoś mógł spędzić święta spokojnie, ktoś inny w tym czasie musi czuwać nad tym bezpieczeństwem” - dodała.

PAP/ as/