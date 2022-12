Boże Narodzenie: Spowiedź wygrywa z Tinderem

Okres poprzedzający Boże Narodzenie to jeden z dwóch – obok Wielkanocy - tygodni w roku, kiedy w internetowych wyszukiwarkach Polacy częściej wpisują hasło „spowiedź” niż „Tinder” - mówi socjolog z Uniwersytetu Śląskiego dr Rafał Cekiera, który prześledził, czego poszukujemy w internecie przed świętami.

„Święta to niezwykły, wyjątkowy czas. Znajduje to potwierdzenie również w dosyć nieoczywistych danych, mówiących o tym, co jest dla Polaków ważne przed świętami. Dobrym przykładem może być to, czego poszukujemy w tym czasie w internecie” – tłumaczy socjolog z Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Z jego obserwacji wynika, że jedynie przed świętami Bożego Narodzenia i świętami wielkanocnymi hasło „spowiedź” wyprzedza w wyszukiwarce Google poszukiwania aplikacji randkowej Tinder. „Spowiedź” wygrywa też z nazwiskiem popularnej restauratorki i autorki programów kulinarnych Magdy Gessler.

„+Spowiedź+ wprawdzie wygrywa w wyszukiwaniach z Magdą Gessler, ale już nie tak spektakularnie, ponieważ kulinaria są dla nas ważne przed świętami. O ile w okresie Wielkanocy zdecydowanie częściej wbijamy w wyszukiwarkę +spowiedź+, to w okresie Bożego Narodzenia walka pomiędzy Magdą Gessler a hasłem +spowiedź+ ciągle trwa” – powiedział socjolog.

Zdaniem dr. Cekiery, nie może także dziwić, że w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie Polacy znacznie częściej niż hasło „Lewandowski” wpisują w wyszukiwarki takie słowa jak „karp”, „choinka” czy „kolęda”.

„Co ciekawe, w okresie tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia bardzo dynamicznie wzrasta częstotliwość wpisywania w wyszukiwarkę Google takich haseł jak +zwyczaje i tradycje+, co może być pośrednim dowodem na to, że wciąż są one dla nas istotne” – ocenił socjolog z Uniwersytetu Śląskiego.

Jak mówił, choć przykłady zaczerpnięte z internetowych wyszukiwarek mają raczej anegdotyczny charakter, mogą jednak prowadzić do wniosku, że dla znacznej części Polaków święta mają charakter religijny i tradycyjny, a nie jedynie komercyjny i konsumpcyjny.

Dr Cekiera przytoczył wyniki badań CBOS-u, z których wynika, że w ub. roku spowiedź przed świętami deklarowało 59 proc. Polaków, modlitwę i czytanie Biblii 60 proc., a śpiewanie kolęd 70 proc. Zmniejsza się natomiast liczba uczestników Pasterki – ćwierć wieku temu udział w niej deklarowało 80 proc. Polaków, w 2019 roku 66 proc., a w roku ubiegłym 53 proc.

„Trzeba jednak stwierdzić, że większość zwyczajów świątecznych, które nie mają wprost charakteru religijnego, jest powszechna i są one wspólne dla niemal wszystkich Polaków. To m.in. składanie sobie życzeń w Wigilię, spożywanie w tym dniu tradycyjnych potraw, dzielenie się opłatkiem, strojenie choinki, przygotowanie prezentów, często także odwiedzanie grobów zmarłych” – podsumował dr Rafał Cekiera z Uniwersytetu Śląskiego.

