NASK ostrzega - nowa kampania o fałszywych dopłatach

Zespół CSIRT NASK odnotował nową kampanię fałszywych wiadomości SMS, w której przestępcy podszywają się pod rządowy serwis portal.gov.pl

Tym razem treść wiadomości nie zawiera groźby, a zachętą do działania jest pozytywna informacja o otrzymaniu dopłaty.

Odsyłacz zawarty w wiadomości SMS prowadzi do fałszywej bramki płatności bankowych, która rzekomo posłużyć ma do odbioru przyznanych środków finansowych. W rzeczywistości strona wyłudza dane dostępowe użytkownika, które mogą być następnie wykorzystane do kradzieży środków przechowywanych na jego koncie bankowym.

NASK/KG