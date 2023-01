Atal w programie 'Czas na mieszkanie' daje gwarancję ceny

Jeden z największych polskich deweloperów, spółka Atal, zainaugurowała program sprzedażowy pod nazwą „Czas na mieszkanie”, w którym klient uzyska gwarancje niezmienności ceny oraz czas do września br. - na sprawdzenie i pozyskanie finansowania, podała spółka

Klienci przystępujący do programu ‘Czas na mieszkanie’ podpisują bez żadnego ryzyka umowę deweloperską, która na tym etapie zobowiązuje ich do wpłaty jedynie 20 proc. wartości mieszkania i jednocześnie gwarantuje niezmienność ceny. Co ważne, do końca września 2023 roku odstąpienie od umowy z powodu braku uzyskania finansowania nie będzie wiązało się z utratą jakiejkolwiek części wpłaconej na początku zaliczki - czytamy w komunikacie.

Program zakłada płatność kolejnej transzy nawet we wrześniu 2023 r. To sporo czasu na sprawdzenie możliwości uzyskania finansowania. Wiele wskazuje na to, że sytuacja kredytobiorców będzie coraz lepsza. Ponadto raty, które klient płaciłby przez okres od wyboru mieszkania do września 2023 r., można odłożyć i wykorzystać zgromadzone środki przy spłacie drugiej transzy. Jej wysokość uzależniona jest od inwestycji i stopnia jej zaawansowania - powiedziała członek zarządu Atal Angelika Kliś, cytowana w komunikacie.