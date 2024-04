Polacy mają tysiąc uwag do KPO

Zielona mobilność i zielona transformacja energetyczna to dwa tematy, które cieszyły się największym zainteresowaniem Polaków w ramach konsultacji w sprawie rewizji KPO. Konsultacje ogłosiło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W sumie zebrano ponad tysiąc uwag.

„Konsultacje publiczne rewizji KPO, które właśnie zakończyliśmy, cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony wielu podmiotów - samorządów, osób prywatnych, organizacji pozarządowych i środowiska biznesu” – poinformowała szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

„Rewizja polskiego KPO jest konieczna”

Jak podało ministerstwo w komunikacie, spośród wszystkich uwag i rekomendacji uwzględnione zostały m. in. te, które dotyczą:

opieki zdrowotnej - w zakresie modernizacji infrastruktury podmiotów medycznych, gdzie „wpiszemy wysokospecjalistyczne szpitale regionalne oraz centra wsparcia badań klinicznych także w małych ośrodkach”;

sektora rolnego – „w zakresie wsparcia tzw. rolnictwa 4.0 (nowoczesnego, efektywnego energetycznie i zasobowo sposobu prowadzenia działalności rolniczej)”;

wsparcia jednostek samorządu terytorialnego „poprzez przeniesienie - z obszaru pożyczkowego do grantowego – finansowania w zakresie ośrodków świadczących opiekę długoterminową i geriatryczną w szpitalach powiatowych.

Wkrótce w MFiPR zostanie przygotowany raport z konsultacji, który będzie dostępny na stronie internetowej KPO.

Zostanie on załączony do formalnego wniosku w sprawie rewizji KPO, który po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów 30 kwietnia zostanie wysłany do Komisji Europejskiej.

oprac. bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polska ma oddać Patrioty Ukrainie? Tego chce UE

Mocna opinia Trumpa o prezydencie RP! Co powiedział?

Ponad 15 miliardów złotych w obligacjach, które lepiej wymienić

Kara! Za brak remontu budynku. Od rządu i UE