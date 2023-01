PERN Naftoserwis zbadał rurociągi w Polsce i w krajach UE

Naftoserwis z Grupy PERN przeprowadził w 2022 r. pięć inspekcji rurociągów, w tym w Polsce, a także w Belgii, na Słowacji i w Niemczech. Sprawdzenie stanu technicznego magistrali w Belgii i na Słowacji przeprowadzono na zlecenie TD Williamson UK LTD - poinformowała spółka

Według Naftoserwisu, w Polsce inspekcjami, czyli badaniem stanu technicznego, objęto w 2022 r. rurociąg łączący bazy magazynowe w Ostrowie Wielkopolskim i Wrocławiu na odcinku 105 km oraz rurociąg na trasie 215 km między rafinerią PKN Orlen w Płocku a bazą magazynową w Ostrowie Wielkopolskim.

Jak podała spółka, w ramach zleceń zagranicznych wykonano inspekcję rurociągu Belgian Pipeline Organisation, na odcinku 35 km Melsbroek-Beauvechain, zapewniającego w ramach NATO dostawy paliwa lotniczego dla baz myśliwców taktycznych. Z kolei na Słowacji sprawdzono stan techniczny rurociągu Slovnaft - słowackiego operatora z grupy kapitałowej MOL na trasie 69,7 km między rafinerią w Bratysławie a bazą magazynową Klacany.

Zlecenia na terenie Belgii i Słowacji zrealizowane zostały na zlecenie TD Williamson UK LTD - zaznaczył Naftoserwis.

Według spółki, w 2022 r. wykonano również inspekcję rurociągu w Niemczech, a badaniem stanu technicznego objęto odcinek 2,13 km magistrali MVL w Schwedt.

Naftoserwis należy do Grupy PERN podmiotu strategicznego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Naftoserwis specjalizuje się m.in. w badaniu stanu technicznego rurociągów, w tym ropy naftowej, paliw i gazu przy wykorzystaniu tłoków diagnostycznych, które przemieszczają się wewnątrz magistrali, dostarczając kompleksowych danych np. o grubości ich ścianek czy korozji. W 2019 r. spółka wprowadziła do swej oferty wykrywanie pęknięć rurociągów za pomocą inteligentnych tłoków ultradźwiękowych, a także czyszczenia zbiorników na ropę naftową.

W lutym 2020 r. PERN informował, że Naftoserwis oraz amerykańska firma Q-Inline zakończyły badania stanu rurociągów paliwowych na Tajwanie - były to pierwsze takie prace polskiej firmy z wykorzystaniem tłoków inteligentnych obejmujące magistrale należące do CPC Corporation Taiwan. Wcześniej spółka z Grupy PERN przeprowadzała badania rurociągów m.in. na terenie Czech, Niemiec, Rumunii, a także w Ekwadorze, w trudno dostępnym regionie Andów dla tamtejszej kompanii EP Petroecuador.

W 2019 r. Naftoserwis został członkiem Pigging Products and Services Association (PPSA), międzynarodowej organizacji branżowej, zajmującej się diagnostyką rurociągów, która powstała w 1990 r. i zrzesza ponad 120 członków z ponad 20 krajów. PPSA organizuje m.in. konferencje, seminaria i szkolenia, dostarczając aktualne informacje na temat najnowszych technologii i usług dla operatorów rurociągów i podmiotów powiązanych z tą branżą.

PAP/mt