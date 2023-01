Bank Światowy: w 2023 inflacja w Polsce będzie stopniowo się obniżać

Bank Światowy prognozuje, że inflacja konsumencka w Polsce po osiągnięciu szczytu w I kw. 2023 r. będzie stopniowo obniżać się w dalszej części roku, średniorocznie wynosząc ok. 11% z ryzykiem wyższego odczytu.

Przedmiotem rozmów panelu January Monthly Meeting - „Economic Outlook for 2023, zorganizowanego przez American Chamber of Commerce in Poland był światowy problem inflacji i ustalenie prognoz kształtowania się cen w 2023 roku.

Dużym problemem jest inflacja, ale nie tylko ona, lecz także reakcja polityczna, która ma ją powstrzymać. Ostatnie dane liczbowe faktycznie zaskoczyły na minus w strefie euro. Roczna inflacja w grudniu wyniosła 9,5% - czyli spadła z najwyższego poziomu 10,7% w październiku. […] Ale jest niepokój, bo inflacja bazowa osiągnęła rekordowy poziom 5,2% i myślę, że te wysokie ceny energii nadal grają przez dynamikę cen. Dlatego spodziewamy się, że inflacja będzie wyższa przez dłuższy czas. Tak więc, mimo że mamy do czynienia z procesem dezinflacji, prognozy inflacyjne są wyższe niż jeszcze pół roku temu, powiedziała Savescu podczas panelu January Monthly Meeting.

Prognozy zastosowano również dla Polski. Według GUS w 2022 roku inflacja konsumencka wyniosła 16,6 proc. Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na lata 2023 i 2024 - odpowiednio o 2,9 pkt proc do 0,7% w br. i o 1,5% do 2,2% w przyszłym roku. Na 2024 r. prognoza wynosi 3% wzrostu.

I również dla Polski zrewidowaliśmy w górę naszą inflację cen konsumpcyjnych na rok 2023. I oczywiście gra tu wiele sił: z jednej strony nieco niższe ceny energii, ale jednocześnie wygasanie obniżki podatków pośrednich, a więc VAT-u, akcyzy na gaz ziemny, energię elektryczną i tak dalej. Rzeczywiście, spodziewamy się, że inflacja osiągnie szczyt w I kwartale 2023 roku w Polsce, a potem będzie stopniowo spadać. Ale w skali całego roku średnia to nadal około 11% lub poniżej, dwucyfrowo. Istnieje ryzyko wyższej inflacji, w zależności od tego, co będzie się działo w dalszej części zimy. Do tej pory byliśmy obdarzeni stosunkowo łagodną zimą, co pomogło, jak sądzę, dość mocno” - dodała ekonomistka.

isbnews, forsal, jb