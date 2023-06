Będzie taniej? W. Buda: inflacja w trendzie spadkowym

Majowe, wstępne dane o inflacji konsumenckiej (13% r/r) wskazują, że CPI jest w „mocnym trendzie spadkowym”, ocenia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Według niego, można liczyć na osiągnięcie jednocyfrowej inflacji w ujęciu średniorocznym w tym roku.

Trzeci miesiąc z rzędu, na jaki zapowiada się maj po wstępnych szacunkach GUS, który wskazuje na to, że mamy wyraźny spadek nawet powyżej procenta - z 14,7% do 13% r/r - pokazuje, że jesteśmy w mocnym trendzie spadkowym - powiedział Buda podczas sesji otwarcia XIII Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

To buduje pewien optymizm. […] Gdyby te prognozy większości ekonomistów sprawdziły się i osiągnęlibyśmy poniżej 10% [średniorocznie] w całym roku 2023, to myślę, że byłoby to bardzo pozytywne - dodał.