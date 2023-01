INFOGRAFIKA. Grypa hamuje, ale nadal groźna

Wyhamowanie epidemii grypowej potwierdzają najnowsze dane dotyczące przepisywanych leków na receptę, ich liczba spadła – wskazał w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego mówią, że od 1 do 7 stycznia było 306 637 przypadków grypy i jej podejrzeń, a od 8 do 15 stycznia – 252 837; łącznie to 559 474.

Wyhamowanie epidemii grypowej potwierdzają najnowsze dane dotyczące przepisywanych leków na receptę. Średnia dzienna z początku stycznia dla oseltamiviru to 36 tys., a amoksycylin: 44 tys. u dorosłych i 17 tys. u dzieci. Dziś te dane odpowiednio wynoszą: 15 tys./26 tys./9 tys. – przekazał w środę na Twitterze szef MZ.

W grudniu 2022 r. zanotowano w Polsce ponad 1 mln 139 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Rozwój gospodarczy jest polską racją stanu