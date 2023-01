Sprawdzą czy płacisz abonament. To warto wiedzieć

Kontrolerzy Poczty Polskiej sprawdzają czy obywatele opłacają abonament radiowo-telewizyjny

Kara za brak rejestracji odbiornika i niepłacenie abonamentu RTV to 30-krotność jego miesięcznej wysokości. Jeżeli ktoś do tej pory nie opłacał także abonamentu, to może zostać zmuszony do uregulowania zaległych składek.

Warto wiedzieć, że na wezwanie kontrolowanego, pracownicy Centrum Obsługi Finansowej PP muszą okazać legitymację służbową, a także dowód osobisty.

Poczta Polska dementuje, iż to listonosze odpowiadają za kontrole, albo mogą donieść w przypadku braku opłat. Są do tego wyznaczone specjalne jednostki. Nie istnieje też szczegółowy harmonogram, kontrole mogą przebiegać przez cały rok. No i sami kontrolerzy również nie mają łatwo, bo muszą zostać wpuszczeni do mieszkania lub domu, żeby mogli wykonać swoją pracę. Jeżeli do tego nie dojdzie, to kontrolowanemu nie grożą konsekwencje.

KRRiT przypomina, że opłata za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie (do tej pory 7,50 zł), a opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny - 27,30 zł miesięcznie (w poprzednim roku 24,50 zł miesięcznie).

Wirtualne Media/KG