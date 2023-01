USA zabierają się za biedniejsze kraje

Restrukturyzacja długu biedniejszych państw jest niezwykle ważna. Niepokojące jest to, że wiele państw jest zadłużonych u Chin, powiedziała w poniedziałek minister finansów USA Janet Yellen podczas wizyty w Zambii.

Zambia złożyła wniosek o restrukturyzację długu zagranicznego w ramach inicjatywy prowadzonej przez G20, informuje Reuters.

W tym tygodniu do Zambii oprócz Yellen przyjedzie szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristalina Georgiewa. Te wizyty pokazują rosnące zaniepokojenie Zachodu tym, w jaki sposób Zambia radzi sobie z zagranicznym zadłużeniem, głównie chińskim, komentuje agencja Reutera.

Zarówno Yellen, jak i Georgiewa widzą szansę na przełamanie tego impasu podczas zaplanowanego na luty w Indiach spotkania ministrów finansów G20.

Zambia przestała spłacać swoje długi jesienią 2020 r. Od tego czasu to państwo spotkało wszystko co najgorsze; dochód narodowy spadł tak, że obecnie kraj jest klasyfikowany jako państwo o niskim dochodzie; ok. 60 proc. mieszkańców żyje w ubóstwie, wylicza główny ekonomista Banku Światowego Indermit Gill.