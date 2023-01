Ukraińskie MSZ: Leopardy do nas dotrą, jesteśmy od tego o „pół kroku”

W sprawie pozyskania niemieckich czołgów Leopard pozostało do zrobienia „ostatnie pół kroku” – powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba, wyrażając przekonanie, że maszyny dotrą niedługo na Ukrainę

W sprawie czołgów pozostało do zrobienia ostatnie pół kroku. Już otrzymaliśmy brytyjskie Challengery (Wielka Brytania 15 stycznia zapowiedziała, że przekaże Ukrainie 14 czołgów – PAP), o których mówiono, że to jest niemożliwe. Otrzymujemy na razie francuskie lekkie czołgi. Słyszymy, że Francja rozważa przekazanie czołgów Leclerc. Nie mam wątpliwości, że i Leopardy do nas dotrą. Jesteśmy na finalnym etapie – powiedział Kułeba na antenie telewizji ukraińskiej. Jego wypowiedź przytacza portal Ukraińska Prawda.