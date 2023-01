Kiedy wniosek do Niemiec ws. Leopardów? Müller o szczegółach

Niebawem zostanie skierowany do Niemiec wniosek w sprawie przekazania czołgów Leopard Ukrainie; to kwestia najbliższych dni, bo chcemy, aby te czołgi jak najszybciej przekazać - mówił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock zapytana w niedzielnym wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI o sytuację, gdyby Polska zdecydowała się na wysłanie na Ukrainę swoich czołgów Leopard 2 bez zgody Niemiec, stwierdziła: „Na razie pytanie takie nie zostało nam zadane, ale gdyby nas o to zapytano, nie stanęlibyśmy na przeszkodzie”.

Müller został zapytany we wtorek w Radiu Plus dlaczego Polska jeszcze nie wysłała oficjalnego wniosku do niemieckiego rządu ws. Leopardów odpowiedział. „W dyplomacji chodzi o to, aby być skutecznym i chcemy mieć pewność kanałami dyplomatycznymi, że taka zgoda zostanie wyrażona” - odparł.

Zaznaczył, że ważniejszą kwestią jest zbudowanie koalicji państw w sprawie przekazania Leopardów, której Polska jest liderem.

Dopytywany, czy w związku z tym będzie to jeden wniosek, Müller odpowiedział, że niekoniecznie, bo każde państwo występuje o to samodzielnie. „Chodzi też o sygnał polityczny i taką finalną presję na Berlin, aby tę zgodę wyraził. Wydaje się, że po tej deklaracji minister spraw zagranicznych Niemiec jest to bliżej, aczkolwiek zobaczymy jaka będzie finalna odpowiedź” - powiedział rzecznik rządu.

Zapowiedział, że „niebawem taki wniosek zostanie złożony”. „To są najbliższe dni, bo chcemy, aby te czołgi jak najszybciej tam przekazać” - dodał.

W kontekście Leopardów został też zapytany, czy Polska będzie próbowała uzyskać środki z unijnego funduszu na rzecz pokoju. „Nie wykluczam tego” - powiedział Müller.

Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF) to instrument pozabudżetowy, który ma pomóc UE zapobiegać konfliktom, budować pokój oraz zwiększać bezpieczeństwo międzynarodowe. Pozwala on finansować działania operacyjne o skutkach wojskowych lub obronnych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

W miniony piątek w amerykańskiej bazie w Ramstein odbyło się spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy. Nie przyniosło ono jednak rozstrzygnięcia w postaci zgody Niemiec na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2 – na co przed spotkaniem bardzo liczyła Ukraina.

Premier Mateusz Morawiecki w weekend mówił PAP, że w przypadku braku zgody Niemiec na przekazanie Leopard 2 na Ukrainę, Polska będzie budować „mniejszą koalicję” państw, gotowych przekazać część swoich nowoczesnych czołgów dla walczącego sąsiada. „Ukraina i Europa wygrają tę wojnę – z Niemcami czy bez Niemiec” - powiedział.

W niedzielę szefowa niemieckiej dyplomacji powiedziała, że na razie pytanie ze strony Polski w sprawie Leopardów nie zostało zadane, ale gdyby padło, Niemcy nie stanęłyby na przeszkodzie. W poniedziałek premier zapowiedział, że wystąpi do Niemiec o zgodę na przekazanie Ukrainie Leopardów i dodał, że nawet gdybyśmy jej ostatecznie nie dostali, to i tak w ramach małej koalicji przekażemy nasze czołgi razem z innymi na Ukrainę.

