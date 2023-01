Rata bez WIBOR-u. Sąd wydał dwa kolejne postanowienia

Pierwsza sprawa, w której pozywający bank wnioskował o wstrzymanie płatności rat, zakończyła się nie po myśli konsumenta. Pojawiają się kolejne podobne postanowienia. Tym razem wydały je sądy w Krakowie i Zwoleniu, informuje bankier.

Przypomnijmy, ze pierwsze postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń w sprawie dotyczącej kredytu opartego na wskaźniku WIBOR odbiło się w mediach szerokim echem, ale następnie, po odwołaniu, zostało zmienione przez katowicki sąd.

W listopadzie, nieprawomocna decyzja dawała kredytobiorcom możliwość opłacania do końca procesu raty opartej wyłącznie na marży, bez składowej bazującej na wskaźniku WIBOR.

Kancelaria Frejowski i Wspólnicy poinformowała, że uzyskała 2 podobne postanowienia dla swoich klientów. Pierwsze zostało wydane 2 stycznia 2023 r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie, a drugie 16 stycznia 2023 r. przez Sąd Rejonowy w Zwoleniu.

W obu przypadkach decyzje o zabezpieczeniu roszczeń kredytobiorców do czasu wydania wyroku w sporze pozwalają konsumentom opłacać raty wyliczane tylko na podstawie marży. Postanowienia nie są prawomocne.

Kredytobiorcy przed zawarciem umowy kredytu nie doręczono Regulaminu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR stosowanego przez GPW Benchmark SA, którym bank w dacie zawarcia umowy posługiwał się przy oznaczaniu stosowanej przez siebie stawki bazowej na potrzeby wyznaczania oprocentowania, co prowadzi do braku związania kredytobiorcy postanowieniami odwołującymi się do stawki bazowej WIBOR, wskazywał w komentarzu dla Bankier.pl pełnomocnik konsumentki.