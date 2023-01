UOKiK: kara za przenoszenie ryzyka na klientów

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył 154 tys. 117 zł kary na spółkę BREWE Leasing i nakazał, pod rygorem natychmiastowej wykonalności, zaprzestania praktyki wystawiania weksli pod nazwą „Kwit dochodowy” – poinformował w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak przekazano, konsument uzyskuje weksel jako gwarancję spłaty i obietnicę zysku w wysokości 7,5 – 9,5 proc. po wpłaceniu firmie pieniędzy. Wskazano, że pozyskanymi w ten sposób środkami przedsiębiorstwo finansuje swoją działalność leasingową, np. zakup samochodów i faktoringową, czyli nabywanie wierzytelności.

Zakwestionowaliśmy mechanizm pozyskiwania przez spółkę BREWE Leasing kapitału na jej działalność. Weksel to sposób zabezpieczenia długu, natomiast do celów inwestycyjnych prawo przewiduje instrumenty finansowe np. obligacje korporacyjne. Użycie przez BREWE Leasing weksla do pozyskiwania kapitału to naruszenie dobrego obyczaju i przeniesienie na konsumentów ryzyka działalność leasingowej i faktoringowej – stwierdził Tomasz Chróstny.